Futuro de Nairo Quintana estaría definido para el año 2026; en Europa lo confirman

Luego de disputarse las tres grandes y algunas clásicas, la temporada en el ciclismo está a punto a llegar a su fin y con ello, los rumores en el mercado empiezan a sonar con fuerza con respecto al futuro de algunos ciclistas.

Este es el caso del colombiano Nairo Quintana, quien tuvo un año lleno de altibajos con el Movistar Team, equipo que apostó por sus servicios tras su para con el Arkea.

Tras haber disputado el reciente Giro de Lombardía, el futuro de Nairo empieza a ahondar en el deporte pedal.

Nairo Quintana tendría definido su futuro en el Movistar

Medios europeos han dado visos en los últimos días con respecto al panorama de Nairo. El diario AS confirmó que el corredor “tiene todo encaminado” para seguir compitiendo en la máxima categoría.

“Según pudo saber este medio, hay varias ya cerradas, y Nairo Quintana tiene todo encaminado para seguir una temporada más en el Movistar. La de 2026 sería, en dos etapas, la undécima campaña del colombiano con la M”, indicó el medio mencionado.

La renovación de Nairo se uniría a las contrataciones de hombres como Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Roger Adriá, Pavel Noval y Juanpe López, los llamados darle un giro sustancial en la próxima temporada.

“No se esperan más fichajes… pero no se cierra la puerta a posibilidades de mercado de última hora, especialmente en lo referido a equipos que desciendan del World Tour”, apuntó el medio español.