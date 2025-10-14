CANAL RCN
Deportes

Futuro de Nairo Quintana estaría definido para el año 2026; en Europa lo confirman

Con la temporada terminada, el futuro del ciclista empieza a dar de qué hablar.

Nairo Quintana
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
11:46 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Luego de disputarse las tres grandes y algunas clásicas, la temporada en el ciclismo está a punto a llegar a su fin y con ello, los rumores en el mercado empiezan a sonar con fuerza con respecto al futuro de algunos ciclistas.

Este es el caso del colombiano Nairo Quintana, quien tuvo un año lleno de altibajos con el Movistar Team, equipo que apostó por sus servicios tras su para con el Arkea.

La milagrosa recuperación de Egan Bernal: “La magnitud de la gravedad era primero si iba a vivir”
RELACIONADO

La milagrosa recuperación de Egan Bernal: “La magnitud de la gravedad era primero si iba a vivir”

Tras haber disputado el reciente Giro de Lombardía, el futuro de Nairo empieza a ahondar en el deporte pedal.

Nairo Quintana tendría definido su futuro en el Movistar

Medios europeos han dado visos en los últimos días con respecto al panorama de Nairo. El diario AS confirmó que el corredor “tiene todo encaminado” para seguir compitiendo en la máxima categoría.

“Según pudo saber este medio, hay varias ya cerradas, y Nairo Quintana tiene todo encaminado para seguir una temporada más en el Movistar. La de 2026 sería, en dos etapas, la undécima campaña del colombiano con la M”, indicó el medio mencionado.

La renovación de Nairo se uniría a las contrataciones de hombres como Cian Uijtdebroeks, Raúl García Pierna, Roger Adriá, Pavel Noval y Juanpe López, los llamados darle un giro sustancial en la próxima temporada.

“No se esperan más fichajes… pero no se cierra la puerta a posibilidades de mercado de última hora, especialmente en lo referido a equipos que desciendan del World Tour”, apuntó el medio español.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial Sub 20

Sin Neyser: así formaría Colombia frente a Argentina con el sueño de la final del Mundial sub-20

Luis Díaz

Impresionante: así se ve una asistencia perfecta de Luis Díaz desde la cámara del árbitro

Luis Díaz

Luis Díaz 'bailó' a la Selección de México y la reacción de los comentaristas de ese país le está dando la vuelta al mundo

Otras Noticias

Artistas

Luto profundo: murió un reconocido y querido actor

El actor estaba batallando contra una grave enfermedad desde hace más de dos años.

Educación

Este es el puntaje del ICFES que necesita para estudiar en la Universidad de Los Andes

Este es el puntaje mínimo del ICFES, que exige la institución en su proceso de admisión.

Animales

Caballo se desbocó en medio de una cabalgata en Villavicencio y dejó varios heridos

Yina Calderón

Vidente lanzó impresionante predicción de la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri: ¿qué pasará?

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social