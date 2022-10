Mujer le pagó viaje a su esposo al Mundial de Catar para quedarse con su amante

Un hombre pensó que su esposa le estaba dando el mejor regalo de su vida por amor, pero resultó ser todo parte de un plan para tenerlo lejos. El diario inglés Metro conoció la historia de una mujer llamada Sarah de 42 años de edad, quien decidió pagarle a su marido un viaje al Mundial de Catar 2022, el cual empieza el 20 de noviembre.

La mujer y su marido llevaban 17 años de casados, y este era un fanático del fútbol. Ella pagó una millonaria suma de dinero para enviar a su esposo a ver a sus equipos favoritos en el país de medio oriente.

Sin embargo, antes de que se diera el viaje, puesto que el campeonato del mundo no ha iniciado, se conocieron los motivos por los cuales Sarah le dio este regalo a su marido.

La mujer descargó una aplicación de citas para casados, y mediante esta conoció a la persona que se convirtió en su amante.

“Ha sido emocionante, como un romance adolescente y ambos sentimos exactamente lo mismo al respecto (...) todo lo que puedo decir es que saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo”, reveló la mujer a Metro.

Relación entre tres

Sin embargo, la historia tiene un desenlace curioso. La pareja de esposos no se han divorciado, y por el contrario, el amante convive con la mujer con la aprobación de su marido.

“Mi esposo incluso ha comentado que me he visto mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”, explicó.

De esta forma, la mujer podrá compartir el tiempo en su totalidad con su amante mientras su esposo estará a miles de kilómetros disfrutando en los estadios de fútbol de Catar.