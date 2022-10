Luego del anuncio que conmocionó al mundo del fútbol, hay nueva noticia sobre Lionel Messi

El argentino Lionel Messi es baja en el desplazamiento del París Saint-Germain a Reims el sábado en campeonato francés, según anunció el viernes el club parisino.

Con una "molestia en la pantorrilla", el argentino "está en cuidados después de unas pruebas alentadoras" y "se actualizará la información el domingo", según precisó el club.

Messi abandonó el terreno de juego el miércoles, durante el empate entre el PSG y el Benfica (1-1) en Liga de Campeones "cansado", según las palabras de su entrenador Christophe Galtier.

"Leo descansará, retomará la carrera el domingo y se entrenará el lunes en la víspera del partido" de vuelta contra el Benfica, precisó Galtier.

Otra de las estrellas del equipo parisino, Kylian Mbappé, "ha mejorado" después de sufrir anginas y "se entrenó en sala" el viernes, siendo todavía duda para el partido de la 10ª jornada de Ligue 1.

El anuncio que había dado Messi

Lionel Messi tuvo una charla con el periodista Sebastián Vignolo en su casa en París, emitida por Star +, y comenzó hablando de sus hijos, de quienes dijo: “Intento que aprendan a valorar las cosas y que hay que ganárselas. Que no crean que es fácil (…) Donde pueden se buscan una canchita, una pelota. Me vuelven loco. Mateo es como yo cuando era niño: no le gusta perder a nada, se arma quilombo, pierde y se arma quilombo. No sabe perder, no le gusta perder. Thiago, un fenómeno. Ciro copia a Mateo, se ponen los dos en contra del grande”.

El astro argentino admitió que está contando los días para el Mundial, que en su hogar hay “pelotas por todos lados” y recalcó: “Me jode perder, no hacer un buen partido, el no disfrutar dentro de una cancha. Obviamente que aprendí a perder, porque son muchos años de carrera y me tocó perder muchas veces, pero me sigue jodiendo”.

Sobre la venidera Copa del Mundo de Catar 2022, el zurdo del París Saint Germain afirmó: “Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Es el último, cómo nos va a ir… Llegamos en un buen momento, pero después en un Mundial puede pasar cualquier cosa”.

“No sé si somos los grandes candidatos, pero creo que Argentina es candidata siempre, más ahora en el momento que llegamos, pero no somos los máximos favoritos, creo que hay otras selecciones que están por encima, pero estamos ahí cerquita”, agregó el rosarino, quien, a la pregunta sobre si es su último Mundial, contestó: “Sí, seguramente sí, es el último”.

