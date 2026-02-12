La millonaria multa por quitarse la camiseta durante una celebración en la Liga BetPlay

La Liga BetPlay 2026-I sigue dejando novedades no solo en lo deportivo, sino también en lo disciplinario. En la noche del miércoles 11 de febrero se vivió el primer caso que pone en práctica la nueva multa económica para los jugadores que se quitan la camiseta durante la celebración de un gol, una medida que empezó a aplicarse con el ajuste del salario mínimo para este año.

El hecho ocurrió durante el emocionante partido entre Inter de Bogotá y Deportivo Cali, un encuentro que terminó con victoria 3-2 para el conjunto capitalino. El tercer gol del local desató la euforia en el estadio y uno de sus protagonistas, Juan Valencia, celebró quitándose la camiseta, un gesto tradicional en el fútbol, pero que ahora tiene consecuencias económicas mucho más severas.

Una celebración costosa en el FPC

Tras anotar el gol decisivo, Valencia se despojó de la camiseta en medio de la emoción del momento. Sin embargo, esa acción, que históricamente ha sido sancionada con tarjeta amarilla, ahora también implica una fuerte multa económica de acuerdo con el Código Disciplinario de la Dimayor.

Según el Artículo 69, la sanción corresponde a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con el aumento decretado para 2026, la cifra asciende aproximadamente a 17 millones de pesos, una cantidad considerable para cualquier futbolista del rentado nacional. Además de la multa, el reglamento mantiene la amonestación automática con tarjeta amarilla.

De esta manera, el jugador de Inter de Bogotá se convirtió en el primer caso del campeonato en recibir la sanción bajo las nuevas condiciones económicas, marcando un precedente para el resto de la temporada.

Una norma que busca reducir excesos

La regla no es nueva en el fútbol, pero el incremento del salario mínimo hizo que la sanción económica se elevara de forma significativa para este año. El objetivo de la Dimayor con esta medida es reforzar el cumplimiento de las normas disciplinarias y evitar celebraciones que impliquen quitarse la camiseta, una acción que desde hace años está penalizada por el reglamento internacional.

Con este primer caso en la Liga BetPlay 2026-I, el mensaje es claro para los jugadores: las celebraciones efusivas deberán manejarse con mayor cautela para evitar sanciones económicas importantes. Mientras tanto, el campeonato continúa su curso con emociones dentro del campo, pero también con nuevas reglas que empiezan a hacerse sentir en el fútbol profesional colombiano.