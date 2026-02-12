¡Nueva variación a tener en cuenta en el precio del dólar en Colombia hoy 12 de febrero de 2026! Así se cotizó

Este 12 de febrero de 2026, el precio del dólar en Colombia abrió exactamente en 3.664,990 pesos.

Es así como, respecto al día anterior (11 de febrero de 2026), hubo un descenso de 9.75 pesos.

Además, el Banco de la República indicó que la Tasa Representativa del Mercado se encuentra en 3.671,01 pesos, es decir, subió 11.3 pesos en comparación con la última jornada.

Precio del dólar en Colombia hoy 12 de febrero de 2026: estos son los datos a tener en cuenta

La Tasa Representativa del Mercado, a diferencia del jueves de la semana pasada (5 de febrero de 2026), tuvo un ascenso de 26.08 pesos, que representan un 0.72%.

Sin embargo, haciendo el comparativo con el mismo día, pero de hace un mes (12 de enero de 2026), se detectó un decrecimiento de 46.08 pesos.

Además, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un año, hubo un descenso de 482.79 pesos.

Y, respecto a la TRM con la que el dólar inició el 2026 en Colombia, se alcanzó una reducción de 86.07 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se están comprando y vendiendo los dólares en las casas de cambio

En las primeras horas de este 12 de febrero de 2026, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín han comenzado a estipular las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.590 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.520 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.670 pesos para que los vendan.

En medio de esa coyuntura, el precio promedio para la compra de dólares es de 3.570 pesos, mientras que el de venta está en 3.680 pesos.