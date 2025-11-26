FIFA anunció tercera fecha para comprar entradas para el Mundial 2026

La FIFA confirmó la tercera fecha para comprar entradas para el Mundial 2026, un anuncio que llega en medio de una demanda histórica por acceder a los partidos de la próxima Copa del Mundo, que será la más grande jamás organizada. La entidad rectora del fútbol informó que esta fase será nuevamente bajo el sistema de sorteo aleatorio.

¿Cuándo inicia la tercera fase para comprar boletas para el Mundial 2026?

Según detalló la organización, el periodo de inscripción comenzará el 11 de diciembre y se extenderá hasta el 13 de enero de 2026, tiempo en el que los aficionados deberán registrarse a través de FIFA.com/tickets para participar en el proceso.

Esta ventana será clave porque, a diferencia de las etapas anteriores, los seguidores podrán solicitar boletos conociendo ya el calendario oficial de la fase de grupos, el cual será revelado después del sorteo final del 5 de diciembre.

La FIFA aclaró que el momento exacto de registro no afecta las probabilidades de resultar seleccionado. Únicamente será necesario contar con un FIFA ID o crear uno nuevo antes de iniciar la inscripción.

Los solicitantes podrán elegir categorías, cantidad de entradas y partidos específicos, siempre respetando los límites por unidad familiar.

Si la solicitud es aprobada de forma parcial o total, el correo de confirmación llegará en febrero, cuando también se realizará automáticamente el cobro correspondiente.

Los países que más han adquirido entradas para el Mundial 2026

La organización confirmó que más de 200 países y territorios participaron en las primeras fases, agotando por completo el inventario disponible.

Hasta el momento, las ventas acumuladas están cerca de alcanzar los dos millones de entradas, un dato que refleja el impacto global del torneo que tendrá como sede a Estados Unidos, México y Canadá.

Los fanáticos de estas tres naciones encabezan la lista de compradores, seguidos por seguidores de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia.

La FIFA recordó que, más cerca del inicio del torneo, se habilitará la venta por orden de llegada para los boletos restantes. Además, insistió en que todas las compras se realicen únicamente mediante los canales oficiales para evitar fraudes y asegurar la validez de las entradas.