Atención, Colombia: FIFA confirmó los bombos del Mundial 2026 y anunció cambio en el reglamento

La FIFA confirmó este martes 25 de noviembre cómo quedaron definidos los bombos del sorteo del Mundial 2026, un evento que tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos, y que marcará oficialmente la conformación de los 12 grupos de la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Además, el organismo sorprendió al anunciar un cambio sin precedentes en el reglamento, diseñado para modificar la ruta competitiva de las potencias del fútbol.

Para la Selección Colombia, la noticia más relevante es su ubicación definitiva en el bombo 2, gracias a su posición número 13 en el ranking FIFA. Esto significa que la Selección sí o sí deberá enfrentar a un integrante del bombo 1, donde se encuentran los equipos más fuertes del panorama actual, incluidos los tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá, que serán cabezas de grupo automáticamente.

Así quedaron los bombos y cómo funcionará el sorteo

La FIFA confirmó que los 42 equipos clasificados hasta la fecha serán distribuidos en cuatro bombos con 12 selecciones cada uno, mientras que los últimos seis cupos se resolverán en marzo mediante repechajes.

Los ganadores de ese repechaje irán al bombo 4, tal como lo establece el nuevo procedimiento.

Otro punto clave es la asignación de los anfitriones: México ocupará el Grupo A (A1), Canadá el Grupo B (B1) y Estados Unidos el Grupo D (D1). Estos equipos no compartirán grupo entre sí y se ubican automáticamente en el bombo 1, junto con las selecciones mejor posicionadas en el ranking.

La FIFA también reafirmó una regla histórica, en la cual ningún grupo podrá tener más de un país de la misma confederación, excepto la UEFA, que cuenta con 16 selecciones. En los grupos podrá haber máximo dos europeos, pero al menos uno por grupo.

El cambio más importante: el sistema de cabezas de serie “estilo Wimbledon”

La gran novedad de este sorteo es un cambio en el reglamento que toma inspiración directa del tenis. La FIFA confirmó que utilizará un sistema de siembra “estilo Wimbledon”, que busca evitar cruces tempranos entre las mejores selecciones del mundo.

“El mejor clasificado (España) y el segundo mejor clasificado (Argentina) serán sorteados en rutas opuestas, y lo mismo ocurrirá con el tercero (Francia) y el cuarto (Inglaterra)”, explicó la entidad.

La intención es garantizar que, si estas potencias ganan sus grupos y avanzan sin tropiezos, solo puedan enfrentarse a partir de semifinales o incluso en la final, generando cruces más atractivos para el público global.

Este método ya se probó en el último Mundial de Clubes y demostró que aumenta la probabilidad de finales de alto nivel, tal como ocurre en el tenis profesional.

Un sorteo histórico que cambiará la ruta al título

Con 48 selecciones, una nueva fase de dieciseisavos y un sistema de siembra adaptado, el sorteo del Mundial 2026 será uno de los más trascendentes de la historia del fútbol. Colombia conocerá su destino el 5 de diciembre, cuando la FIFA revele el fixture definitivo con sedes, grupos y cruces posibles rumbo al título.