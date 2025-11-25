Confirman sanción para Cristiano Ronaldo: ¿se pierde la fase de grupos del Mundial?

La expectativa alrededor del futuro inmediato de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal quedó despejada este martes, luego de que se conociera la sanción oficial impuesta por el Comité de Disciplina de la FIFA. El astro portugués había sido expulsado con tarjeta roja directa en el duelo frente a Irlanda del Norte, correspondiente al penúltimo partido de su selección en las eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026.

La acción, catalogada como conducta violenta, generó preocupación inmediata en su entorno y en la afición lusa, pues normalmente este tipo de expulsiones acarrea un castigo mínimo de dos fechas. Bajo ese panorama, se creía que Cristiano tendría que perderse el primer compromiso de Portugal en la cita orbital.

Sin embargo, la resolución de la FIFA resultó más benévola de lo previsto. El máximo organismo del fútbol mundial estableció que el delantero solo debe cumplir una fecha de suspensión, sanción que ya ejecutó en el duelo final de las eliminatorias ante Armenia. La decisión implica que, de mantenerse dentro de los parámetros disciplinarios, Cristiano podrá estar disponible para el debut mundialista de su selección.

Un castigo condicionado por su comportamiento

Además de la fecha ya cumplida, la FIFA añadió dos partidos sancionatorios “condicionales”, una medida que funcionará como advertencia: si Cristiano incurre en alguna acción violenta durante los amistosos internacionales programados para marzo, esas dos fechas se activarían automáticamente y lo dejarían por fuera del inicio de la Copa del Mundo.

El organismo dejó claro que todo dependerá del comportamiento del jugador en los compromisos previos al torneo. Si mantiene la disciplina y evita incidentes, su nombre podrá aparecer sin inconvenientes en la convocatoria para el partido inaugural de Portugal.

Tranquilidad para Portugal de cara al Mundial 2026

Con esta determinación, el ambiente en la selección portuguesa toma un aire de calma. Cristiano Ronaldo, pieza clave en el vestuario y uno de los líderes naturales del equipo, seguirá preparando lo que podría ser su último mundial, un escenario en el que su presencia sigue siendo determinante tanto en lo deportivo como en lo anímico.

El fallo de la FIFA no solo despeja dudas, sino que también envía un mensaje claro: el reglamento se aplica con rigurosidad, pero el historial y el comportamiento futuro del jugador pueden influir en la aplicación de sanciones adicionales. Por ahora, Portugal respira aliviado: salvo un nuevo incidente, Cristiano estará en el debut del Mundial 2026.