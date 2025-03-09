Mundial de fútbol 2026: fechas para comprar boletas y precios de las entradas

El mundo del fútbol entró en una fase decisiva para los aficionados que anhelan ser parte de la historia.

A medida que se acerca el Mundial de la FIFA 2026, la organización anunció oficialmente las fechas para comprar boletas para el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y precios de las entradas, marcando el inicio de un proceso largamente esperado.

¿Cuándo iniciará la FIFA la venta de boletas para el Mundial 2026?

La primera fase de venta arrancará con el Sorteo de Preventa Visa el 10 de septiembre y cerrará el 19 del mismo mes, representando la primera oportunidad para asegurar un lugar en los estadios del torneo más grande de la historia.

Para participar, los interesados deben crear una cuenta en FIFA.com y registrar sus datos, una medida que garantizará notificaciones sobre las fases de venta y los detalles del proceso.

Este mecanismo de selección aleatoria se ha implementado para gestionar la masiva demanda esperada. La FIFA, en colaboración con su socio oficial de pagos, ha establecido un proceso seguro y organizado.

Los afortunados que resulten seleccionados en el sorteo recibirán una notificación por correo electrónico a partir del 29 de septiembre, y se les asignará un horario específico para comprar sus boletos. Esta medida busca evitar colapsos en el sistema y asegurar una experiencia de compra fluida.

FIFA anunció fechas para comprar fechas para el Mundial 2026

Consciente de la alta demanda, la FIFA ha estructurado la venta de boletos en varias etapas que se extenderán hasta 2026.

A partir del 1 de octubre, los seleccionados en el sorteo tendrán acceso a la compra de entradas individuales para los 104 partidos del torneo, así como boletos específicos por sede y por equipo.

La gran noticia para muchos es que los precios para la fase de grupos comenzarán desde los 60 dólares, ofreciendo una opción accesible para los aficionados.

En contraste, los asientos más exclusivos para la gran final, que tendrá lugar el 19 de julio de 2026, alcanzarán hasta los 6.730 dólares.

Para aquellos que no puedan participar o no resulten ganadores en esta primera etapa, se abrirán nuevas fases de venta en los próximos meses, incluyendo un sorteo anticipado y la venta por orden de llegada, permitiendo que más seguidores de todo el mundo tengan la oportunidad de vivir el sueño del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y precios de las entradas.

RELACIONADO El mensaje de agradecimiento de Dayro Moreno para James Rodríguez

La plataforma también habilitará un sistema de reventa oficial para proteger a los compradores.