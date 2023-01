Repudio total: aparece un muñeco de Vinicus Jr. colgado en un puente de Madrid

Vinicius Júnior ha tenido una temporada que confirma que es uno de los mejores jugadores del mundo, pero aparte de lo deportivo, ha vivido capítulos vergonzosos y reprochables por los cantos y actos de racismo de los que ha sido víctima por parte de aficiones rivales en España.

El extremo brasileño volvió a centrar los focos a pocas horas del derbi de Copa del Rey este jueves entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, tras aparecer un muñeco con su camiseta colgado de un puente.

La efigie fue colgada simulando un ahorcamiento de un puente cercano a la sede de entrenamientos del 'merengue'. Sobre el puente se situó una pancarta en la que se puede leer "Madrid odia al Real", según las fotografías y vídeos publicados por medios locales.

"Estamos investigando lo ocurrido", dijeron a AFP fuentes policiales, sin dar mayores detalles por el momento. Según la prensa española, el lema aparecido sobre el muñeco suele ser utilizado por los aficionados radicales del Atlético de Madrid.

El hecho se ha producido a pocas horas de que en la noche de este jueves el Real Madrid y el Atlético disputen los cuartos de final de la Copa del Rey en una eliminatoria a partido único en el Santiago Bernabéu.

El Atlético de Madrid está tardando en sacar un comunicado condenando estos actos. No puede ser que se llegue al límite de colgar un muñeco de Vinicius de un puente. Estos no son aficionados al fútbol, son violentos y racistas. Asco. #TodosSomosVini pic.twitter.com/0j4TFZmmfc

Um boneco com a camisa de Vinicius Júnior foi pendurado em uma ponte, próxima ao centro de treinamentos do Real Madrid, simulando um enforcamento. Acima, uma faixa com a frase “Madrid odia al Real”, lema da Frente Atlético, grupos de ultras do Atlético de Madrid. pic.twitter.com/HjtSZ6qXWM