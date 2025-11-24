Confirman retiro de ciclista colombiano que hizo parte de la generación dorada

El ciclismo colombiano amaneció con una noticia que remueve emociones y recuerdos: este lunes 24 de noviembre, Esteban Chaves anunció oficialmente su retiro del ciclismo profesional. A sus 35 años, el pedalista bogotano decide poner punto final a una trayectoria que lo convirtió en uno de los corredores más queridos, talentosos y admirados de la generación dorada del país. Chaves, siempre identificado por su sonrisa, deja una huella imborrable tanto por sus logros deportivos como por su personalidad alegre y combativa.

El anuncio fue realizado a través de un emotivo documental y un comunicado de su equipo estadounidense, que destacó la magnitud de su carrera. “Después de dieciséis años Esteban Chaves se retira del ciclismo profesional. Durante su carrera, Esteban ganó cinco etapas de Grandes Vueltas, Il Lombardia y podios en la clasificación general del Giro de Italia y la Vuelta a España. Competidor feroz, siempre corrió con corazón, determinación y esa sonrisa que lo caracteriza”, expresó la escuadra al despedir a uno de sus corredores más representativos.

Una carrera marcada por valentía, sufrimiento y momentos inolvidables

Chaves formó parte de una camada excepcional del ciclismo colombiano que llevó el nombre del país a lo más alto del ciclismo mundial. Compartió época y protagonismo con figuras como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, todos ellos campeones o protagonistas de Grandes Vueltas. En ese contexto de talento desbordado, Chaves supo escribir su propia historia con una mezcla de talento puro, resiliencia y una determinación admirable.

Sus podios en el Giro de Italia y en la Vuelta a España lo consolidaron como uno de los mejores escaladores de su tiempo. Además, su triunfo en Il Lombardia —una de las cinco monumentales del ciclismo— lo convirtió en el primer colombiano en ganar una clásica de esa categoría, un hito que marcó para siempre su nombre en la historia del deporte nacional.

Un retiro para reinventarse y abrir nuevos caminos

En el documental que acompañó el anuncio, Chaves reflexionó con sinceridad sobre lo que significa cerrar este ciclo: “El ciclismo ha sido una parte indispensable y fundamental en mi vida y me ha formado en la persona y el carácter que soy. Lo que sentí la primera vez que monté en una bicicleta y aún lo sigo sintiendo.

Tengo 35 años, tengo estudios primarios pero no hice mucho más, uno está encasillado en el personaje de ser ciclista y se cree que no se puede hacer nada más o aprender y es falso. Pero una cosa es decirlo y otra afrontarlo”.

Sus palabras revelan tanto el impacto emocional de la decisión como la madurez con la que asume su futuro. Chaves deja el ciclismo competitivo, pero no la inspiración; su historia seguirá siendo un referente de determinación y esperanza para las nuevas generaciones.

El “Chavito”, como fue bautizado por los aficionados, se despide del pelotón profesional con una carrera para recordar y una sonrisa que, tal como su legado, permanecerá intacta.