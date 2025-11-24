Juanfer Quintero marcó un golazo ante Racing, pero River quedó eliminado del Torneo Clausura

River Plate quedó eliminado del Torneo Clausura argentino tras perder 3-2 ante Racing en un duelo vibrante disputado en el mítico Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el ‘Cilindro’ de Avellaneda.

Aunque el equipo de Marcelo Gallardo parecía tener el control del partido, un golazo de Juan Fernando Quintero llegó a ilusionar a los hinchas del ‘Millonario’ antes de la remontada final del conjunto dirigido por Gustavo Costas.

Juanfer marcó la diferencia con un zurdazo memorable

El colombiano volvió a demostrar por qué su zurda sigue siendo una de las más respetadas del continente. A los 64 minutos, cuando River buscaba inclinar definitivamente el marcador a su favor, Quintero sacó un potente remate desde fuera del área, imposible para el arquero de Racing.

Un golazo que puso el partido 2-1, aplicando la recordada ‘ley del ex’.

A pesar de la emoción del momento, Quintero decidió no celebrar. El volante, conocido por su conexión con las hinchadas que lo han visto brillar, optó por mantener el respeto hacia Racing, club en el que jugó entre 2023 y 2024 y donde incluso fue figura en la histórica obtención de la Copa Sudamericana.

Racing remontó y eliminó a River sobre el final

Aunque el tanto de Juanfer parecía encaminar a River hacia los cuartos de final, Racing nunca bajó los brazos.

El empate llegó al minuto 73 tras un autogol de Lucas Martínez Quarta, en una jugada desafortunada que descolocó a la defensa visitante.

Ya en tiempo de adición, cuando todo indicaba que el partido se iría a definición larga, Gastón Martinera marcó el 3-2 definitivo al minuto 90+3, desatando la euforia en las tribunas del ‘Cilindro’ y sellando la clasificación de Racing a cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Argentina.

La actuación de Quintero volvió a generar debate: aunque no ha logrado consolidarse como titular bajo Gallardo, cada vez que ingresa responde con calidad y jerarquía. Lo cierto es que en conjunto, River pasa por uno de sus peores momentos de su historia.