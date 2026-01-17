Atlético Nacional rompe los esquemas y presentó su colección 2026: así luce

Atlético Nacional y Nike presentaron de manera oficial la colección completa para la temporada del 2026. Esta estuvo inspirada en 2016, año donde el equipo se consagró como el mejor del mundo según el Ranking IFFHS, gracias a los logros obtenidos en los torneos continentales de ese año.

RELACIONADO Santa Fe sorprende y anuncia a exjugador de Millonarios como nuevo refuerzo para este 2026

Además de la indumentaria oficial de juego que se lanzó en diciembre de 2025, la colección de Atlético Nacional 2026 incluye también camiseta pre-match, buzo de entrenamiento, hoodie, anthem jacket, gorra y tee, una línea que celebra la grandeza del cuadro antioqueño, su legado histórico y su visión hacia el futuro a través de la innovación, el diseño y la tecnología de clase mundial de Nike.

Así luce la indumentaria de Nacional para este 2026

“Esta nueva colección ha sido diseñada para rendirle un homenaje a Atlético Nacional y el título de la Copa Libertadores 2016, a la identidad Verdolaga que tanto enorgullece a todos los paisas. Se integran elementos icónicos de la historia del equipo con el ADN deportivo y moderno de Nike", asegura Juan Carlos Galindo, Gerente General de Nike Colombia.

Y agregó: "Las prendas de juego se realizaron para optimizar el rendimiento de los futbolistas y ofrecer mayor comodidad y ligereza. Cada prenda que hoy estamos lanzando refleja la grandeza de una institución que ha marcado épocas en el fútbol local e internacional”.

Por su parte, el club a través de su Director de mercadeo, Andrés Restrepo Sánchez expresó: “Este lanzamiento es el resultado de un trabajo conjunto muy sólido con Nike, una colección inspirada en un año muy significativo para Atlético Nacional, con prendas que evocan momentos históricos y que hoy ponemos al alcance de los hinchas a través de una propuesta integral de indumentaria pensada para que todos los hinchas la vivan, dentro y fuera de la cancha”.

Características de la indumentaria de Nacional

El lanzamiento exclusivo de la colección de Atlético Nacional 2026 contó con diferentes experiencias alrededor del fútbol, como una zona de customización de camisetas del club, una zona de barbería y tatuajes, comidas y bebidas locales, la exhibición la Copa Libertadores 2016 y las camisetas originales de los jugadores más importantes de ese año, junto con la presencia de algunas referentes que levantaron el tan ansiado trofeo continental.

La nueva colección de Atlético Nacional para este 2026 está fabricada con la tecnología Nike Dri-Fit, que se encarga de repeler y absorber el sudor del cuerpo y mejorar la transpirabilidad del jugador. Los productos están hechos al 100% con fibras de poliéster recicladas.

Se podrá adquirir en todas las tiendas Nike en Colombia, así como en www.Nike.com.co y en Tienda Verde y www.tiendaverde.com.co.