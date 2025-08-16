Nacional empató frente a Fortaleza en el Atanasio y ya piensa en Sao Paulo

Atlético Nacional y Fortaleza protagonizaron un vibrante empate 2-2 este sábado 16 de agosto por la séptima jornada de la Liga BetPlay, en un encuentro disputado en el estadio Atanasio Girardot. El conjunto verdolaga, que buscaba sumar tres puntos para presionar al líder, no pudo imponerse ante un rival que mostró orden y efectividad, aunque el resultado le permite mantenerse en la segunda posición de la tabla con 12 unidades.

La visita igualó gracias a Emilio Aristizábal, que aprovechó un error en la zona defensiva y definió de manera perfecta. Marlos Moreno apareció para rescatar la igualdad con una definición precisa que devolvió la tranquilidad al público antioqueño.

Un empate que deja lecciones para Nacional

Más allá del resultado, Atlético Nacional evidenció la necesidad de ajustar detalles en defensa y aprovechar mejor sus oportunidades de ataque. El equipo de Medellín tuvo pasajes de buen fútbol, pero la solidez de Fortaleza y su efectividad al contragolpe le impidieron quedarse con la victoria.

El punto mantiene al verdolaga firme en la parte alta de la clasificación, aunque con la sensación de que pudo sumar más. Este tipo de partidos sirven como prueba de carácter para un plantel que se prepara para compromisos aún más exigentes.

La mira puesta en Sao Paulo y la Copa Libertadores

Con el empate en casa, Nacional ahora se concentra por completo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Sao Paulo. La serie está igualada sin goles tras el duelo en Medellín, y la definición será en el imponente estadio Morumbí de Brasil.

El equipo antioqueño viajará con la obligación de buscar el triunfo para clasificar, consciente de que necesitará la mejor versión de sus figuras para superar a un rival histórico en el continente.