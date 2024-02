La drástica sanción que enfrentaría Nacional por incendios en el Atanasio Girardot

El pasado domingo 11 de febrero, Atlético Nacional y Millonarios se vieron las caras en este inicio de 2024, reeditando una nueva edición del clásico. Al final, el encuentro terminó a favor de los embajadores con un 1-0 que les bastó para quedarse con los tres puntos y extender su invicto de más de cinco años sin perder en la ciudad de Medellín.

El resultado negativo desató un caos enorme en las tribunas del Atanasio Girardot, que se vieron en llamas por el mal comportamiento de las barras organizadas. Cabe anotar que estas volvían después de una fuerte sanción sufrida en 2023 por disturbios en el Polideportivo Sur de Envigado.

Fuertes disturbios en la tribuna sur.

En la tribuna sur se pudo observar a una gran cantidad de hinchas incendiar la silletería del escenario deportivo. Lo anterior generó cientos de reacciones que reprocharon el actuar de los fanáticos verdolagas, que expresaron su inconformidad por los malos resultados.

"Esto no es barrismo. Esto es criminal. Unos vándalos quemaron parte de las gradas del Sur del Estadio Atanasio Girardot. Una vez individualizados, no solamente no volverán a entrar al estadio, sino que deberán responder por los daños en términos económicos y jurídicos", publicó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

La sanción que podría enfrentar Nacional

Aunque no se ha confirmado por parte de la Dimayor, el conjunto verde queda expuesto a severas sanciones para futuros juegos de local. De acuerdo con lo que dice el Código Disciplinario y a los antecedentes, Nacional podría recibir medidas disciplinarias.

"Los clubes serán responsables de la conducta impropia de los espectadores, de conformidad con el grado de culpabilidad que se logre establecer", aclara el artículo 84 del Código Disciplinario.

"Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego", agrega el ente.

Además, el código aclara que "la conducta impropia de los espectadores que genere desórdenes antes, durante o después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas".

Bajo este panorama, Nacional podría jugar sin la tribuna sur habilitada para los duelos con Jaguares, Bucaramanga y Pasto.

¿Cuándo es el próximo partido de Nacional?

Buscando pasar el trago amargo ante Millonarios, el equipo de John Bodmer buscar resarcirse cuando visite el próximo viernes al Deportivo Cali, otro de los grandes que no la pasa nada bien.

Este duelo está para disputarse el viernes 16 de febrero desde las 8:20 de la noche con transmisión del canal Win Sports +.