Atlético Nacional repatriaría a multicampeón con pasado en Selección Colombia

Atlético Nacional no deja de moverse en el mercado de fichajes y sigue enviando mensajes claros de cara a la temporada 2026, un año en el que tendrá como gran reto internacional la Copa Sudamericana, además de los torneos locales.

El club antioqueño, decidido a volver a ser protagonista, prepara movimientos que combinan presente, jerarquía y sentido de pertenencia.

En las últimas horas comenzó a tomar fuerza una versión que ilusiona a la hinchada verde que es la posible repatriación de un jugador multicampeón, con pasado en Selección Colombia y formado en la casa.

Nacional se refuerza con nombres de peso para 2026

Uno de los nombres que más ruido ha generado es el de Cristian ‘Chicho’ Arango, atacante que sería una de las cartas con las que Atlético Nacional cerraría el primer mercado de fichajes del año.

Aunque la información todavía no ha sido oficializada por el club, se espera que en las próximas horas haya claridad sobre su futuro.

El posible arribo de Arango responde a la intención de la dirigencia de fortalecer el frente ofensivo con un jugador probado, con experiencia internacional y capacidad goleadora, además de ser hincha del club.

Sin embargo, esta no sería la única movida importante en carpeta, ya que el club también trabaja en una operación de mayor alcance, pensada para el segundo semestre del año.

Stefan Medina, el regreso que ilusiona a la hinchada verdolaga

Según reveló el periodista Juan Felipe Cadavid, de La FM, Atlético Nacional tendría avanzadas conversaciones para repatriar a Stefan Medina, zaguero formado en el club y referente absoluto del fútbol mexicano con Rayados de Monterrey.

Medina ha sido capitán, figura constante y uno de los defensores más regulares de la última década en la Liga MX.

Aunque no se logró cerrar su llegada para el primer semestre, la intención de la dirigencia es que el defensor se incorpore desde julio de 2026, pese a que su contrato con Monterrey sigue vigente. La operación no es sencilla, pero en Nacional confían en el vínculo emocional del jugador con el club donde se formó.