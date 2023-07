Confirmado: la razón por la que Atlético Nacional no fichó a Edwin Cardona

Los últimos días han estado agitados en cuanto al movimiento en el periodo de transferencias del fútbol colombiano. Las abruptas salidas de Juan Fernando Quintero de Junior de Barranquilla, y de Jorge Luis Pinto del Deportivo Cali, han volcado toda la atención, pero también lo han sido algunas contrataciones.

Los equipos no han dejado de hacer fichajes interesantes y que han dado un golpe de opinión en el FPC, pero si hay que destacar uno sobre el resto, es el reciente anuncio de Edwin Cardona como nuevo jugador de América de Cali.

El volante antioqueño regresa al país tras nueve años en los que tuvo destacados pasos por Boca Juniors, Pachuca, Tijuana y uno reciente, pero tormentoso, por Racing de Avellaneda, en donde no se pudo asentar y sonó más por su mal estado físico y algunos actos de indisciplina, que por derrochar su enorme talento en cancha.

Edwin Cardona y su deseo de regresar a Nacional

Aunque en Argentina ya venían afirmando desde hace varios meses que la decisión de la 'academia' era no contar más con Cardona, esta postura se volvió radical luego de unas declaraciones del propio jugador revelando que quería un futuro lejos del club para la próxima temporada y que su intención era regresar a Atlético Nacional.

"La idea y el sueño siempre está de volver a Nacional, Dios quiera que se dé la oportunidad. Me encantaría. No he tenido contacto con nadie, pero ahorita están en gran momento. Tengo amigos allí y ver lo que está ocurriendo es algo muy lindo", dijo Edwin en diálogo con ESPN a finales de mayo.

¿Por qué Atlético Nacional no fichó a Edwin Cardona?

Eso le trajo problemas. Semanas después, Víctor Blanco, presidente de Racing, le confirmó a NoticiasRCN.com que los directivos tomaron la decisión de darle una licencia al colombiano para ausentarse de los entrenamientos por 20 días para analizar ofertas junto a su representante y poder buscar una salida. Eso se concretó este martes, cuando después de un par de reuniones se concretó su traspaso a América de Cali.

La noticia tomó por sorpresa a todos y más por las declaraciones de Cardona manifestando su deseo de volver a Nacional en caso de jugar en Colombia, lo que de inmediato abrió el interrogante de: ¿y entonces qué pasó con el 'verdolaga'?¿existió algún acercamiento entre las partes?.

NoticiasRCN.com confirmó con una fuente de alta confianza del club que, aunque hubo ofrecimiento, no existió interés en avanzar las negociaciones de manera formal porque "no está en los planes, ni tampoco dentro del proyecto deportivo de Nacional. Es muy sencillo".

Al consultar sobre las razones por las que la institución antioqueña le bajó el pulgar a Edwin Cardona, este portal conoció que no tiene nada que ver con el físico, pretensiones económicas o dudas por indisciplina, sino que "simplemente no está en los planes de Nacional".