El pronunciamiento de Nairo Quintana tras conocerse la decisión del TAS

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó el recurso del colombiano Nairo Quintana contra su descalificación del último Tour de Francia 2022 debido al uso de un analgésico prohibido por el reglamento médico.

El órgano jurídico deportivo con sede en Suiza estimó, según su comunicado, que la presencia de tramadol en la sangre del escalador de 32 años, que finalizó sexto en la general del Tour, bastaba para justificar la sanción infligida por la Unión Ciclista Internacional el 17 de agosto.

Luego de conocerse la decisión por parte del TAS, Nairo Quintana se pronunció sobre esta decisión y lamentó el resultado.

“Lo había comunicado ayer, el día de hoy nos dieron los resultados del TAS, lamentablemente no fue bueno para mí, con tristeza lo digo, pero bueno, con orgullo digo que a lo largo de mi carrera deportiva he tenido mucho más de 300 controles antidoping, dan más o menos a tres controles por mes, y nunca he tenido un problema de dopaje, en absoluto”, arrancó diciendo Nairo.

Además, Nairo Quintana agregó que “tengo muchas razones del por qué no hacerlo y por qué no he tomado este producto, lamentablemente ha salido el resultado así y luego más adelante les comentaré todas las situaciones, día a día y a lo largo del proceso cómo presentamos nosotros nuestra defensa y valorando también el por qué el TAS no la tuvo válida”.

Nairo Quintana se mostró motivado respecto a lo que viene

En otras declaraciones, el ciclista colombiano ya piensa en su Gran Fondo, el cual será en Medellín del 18 al 20 de noviembre.

“La vida pasa, la vida sigue, la tormenta tiene que pasar, seguimos mirando hacia delante, tengo una linda familia, tengo un país y grandes amigos que me apoyan, muchísimas gracias por eso y nos veremos pronto. Sabemos que seguimos en nuestro Gran Fondo, donde allí con muchos de ustedes iremos a hablar de todo lo que ha pasado a lo largo de mi vida deportiva y lo que ha pasado durante este proceso y la pelea que tuve para defender mi inocencia y nada, seguimos hacia adelante, próximamente nos veremos y daremos una entrevista”

