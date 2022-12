Así narraron los argentinos el penal del título mundialista en Catar 2022

El duelo anunciado entre Leo Messi y Kylian Mbappé lo ganó el argentino a los puntos al coronarse Argentina campeona del mundo de fútbol por tercera vez, tras vencer por penales a Francia (4-2) después de que los 90 minutos (2-2) y la prolongación (3-3) terminaran en empate.

Fue un duelo de pegadores, ya que Messi logró un doblete y Mbappé un hat-trick, hazañas que sirvieron para que el argentino ganara el trofeo de mejor jugador del torneo y Mbappé el galardón de máximo goleador, con ocho tantos, uno más que el jugador albiceleste.

En un enfrentamiento que pasará a la leyenda, Messi dio primero (23 de penal) y su compañero Ángel Di María (36) puso una ventaja que se antojaba insalvable.

Cuando parecía preparado el trofeo para que lo recibiera Messi, a sus 35 años, en su última oportunidad de ganarlo, tras haber sido finalista en 2014, llegaron dos goles inesperados de Mbappé sobre el final (80 de penal y 81).

El partido se fue a la prórroga y Messi pegó de nuevo con un gol (109) que acercaba a Argentina al título. Pero surgió Mbappé replicando con otro gol de penal sobre el final.

El joven francés, que cumplirá 24 años el martes, protagonizó el segundo hat-trick de la historia de los Mundiales en una final, después del logrado por el inglés Geoff Hurst en l966 contra Alemania (4-2).

El portero argentino Emiliano Martínez, que ya había sido decisivo en los penales contra Países Bajos en cuartos de final, volvió a ayudar a la albiceleste deteniendo el lanzamiento de Kingsley Coman, mientras que Aurielien Tchouameni lanzó su disparo fuera.

Argentina marcó sus cuatro penales (Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel) en la victoria por 4-2, mientras que por Francia anotaron sus lanzamientos Mbappé y Randal Kolo Muani.

No entraste bien. Tenías una presión enorme. Te estaban matando por el penal. Tenías a un país entero en tu espalda. Definías la carrera del mas grande de la historia. Agarraste la pelotita y sin mirar la pusiste contra el palo. Frialdad ante todo. Gonzalo Ariel Montiel. pic.twitter.com/kse0aIbGCB

No me importa nada que Gonzalo Ariel Montiel no haya entrado bien y que haya hecho el penal. Fue el culpable del gol que más grite en mis 29 años de vida y eso se lo agradecere por toda la eternidad.



GRACIAS POR SIEMPRE, CACHE DE MI VIDA.



GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS pic.twitter.com/f8MJpdRKXM