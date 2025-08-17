Problemas para Nelson Deossa en su nuevo equipo: "No se ha integrado al plantel"

La llegada de Nelson Deossa al fútbol español generó expectativa entre los aficionados del Real Betis y de la Selección Colombia.

Sin embargo, el mediocampista aún no ha podido debutar en LaLiga, y no precisamente por trámites administrativos, sino por inconvenientes físicos que han retrasado su adaptación.

El exjugador de Monterrey no apareció en la lista de convocados para el duelo de este lunes 18 de agosto frente al Elche, situación que encendió las alarmas en Colombia, cuando se veía como posibilidad para la Selección Colombia y las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

Pellegrini explicó la situación de Deossa

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, fue claro sobre la ausencia del colombiano en la convocatoria: “Nelson Deossa no debutará todavía en LaLiga de España, pues viene con problemas físicos y médicos, por lo que no podrá debutar este lunes con su equipo, en la visita a Elche”.

El técnico chileno añadió que el panorama aún es incierto: “El plazo de Deossa es difícil decirlo, lo dije antes, aún no ha comenzado a hacer trabajos con los fisios en cancha y mucho menos con el primer equipo. Hay un parón en 15 días más y ojalá que para el parón ya esté en condiciones de jugar, pero me cuesta analizarlo desde ese aspecto”.

Nelson Deossa no se ha integrado al plantel

La declaración más contundente de Pellegrini generó preocupación: “Deossa no se ha integrado al plantel, todavía le queda una semana para saltar al campo con los fisios, por lo que antes del parón no estará”.

Este escenario pone en duda el ritmo competitivo del volante de 24 años, justo en un momento clave para la Selección Colombia, que definirá su clasificación al Mundial en los próximos dos partidos de Eliminatorias.

Mientras tanto, en Sevilla esperan que la recuperación avance según lo previsto para que Deossa pueda comenzar a mostrar su talento en el Benito Villamarín.