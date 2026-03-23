Néstor Lorenzo rompe el silencio sobre la NO convocatoria de Sebastián Villa: esta fue la verdad

Durante los últimos días, el nombre de Sebastián Villa fue tendencia por un posible llamado a la Selección Colombia para los duelos amistosos del mes de marzo ante Croacia y Francia.

Varias fuentes cercanas a la tricolor aseguraron en su momento que el extremo sería llamado. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el jugador no fue llamado finalmente.

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Ante esto, Lorenzo explicó las razones por las cuales no lo incluyó entre los 26 jugadores que trabajarán con él esta semana.

Esto fue la razón por la que Villa no fue llamado a la Selección Colombia

En charla con Deportes RCN, el estratega fue contundente y contó las verdaderas razones.

“Villa estuvo bloqueado por primera vez en todo mi proceso. Explicamos: Se bloquean 55, 60 jugadores para que el club después no pueda tener el derecho de negarlo, ¿no? No tenía visa; se le hizo hacer la visa porque si no, no podía ser convocado eventualmente”, dijo.

Y agregó: “Después se hizo el análisis de la competencia que tiene en sus puestos y se decidió no convocarlo. O sea, estuvo bloqueado, pero no convocado finalmente. Pero es un jugador que volvió a estar en el espectro de la selección”.

Uno de los temas que más se mencionó en su posible llamado fue sus problemas personales que ha acarreado durante los últimos años. Villa fue condenado en 2023 a una pena de dos años y un mes por violencia de género, pero no fue a la cárcel por ser un castigo menor a tres años.

“Tenemos entendido que toda la otra parte personal y legal está solucionada, así que bueno, uno no es quién para juzgar, ¿no? Ahí no me meto”, dijo Lorenzo.

¿Cuándo serán los partidos amistosos de Colombia?

La Selección Colombia tiene programados varios partidos de preparación antes de su debut en el Mundial 2026. Los más cercanos son esta misma semana en la fecha FIFA de marzo.

Colombia vs. Croacia

Fecha: Jueves, 26 de marzo de 2026

Hora: 6:30 p.m. (Hora Col)

Sede: Camping World Stadium, Orlando, Florida.

Colombia vs. Francia