¡Se reveló la contundente decisión que se habría tomado con Néstor Lorenzo tras la eliminación de Colombia!

La Selección Colombia terminó su participación en el Mundial 2026 tras perder vs. Suiza por penales.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo empataron 0-0 en 120 minutos y tuvieron que definir su suerte desde los '12 pasos', pero, desafortunadamente, Dávinson Sánchez y Juan Camilo Hernández erraron sus cobros.

Tras ese desenlace, una de las incógnitas ha estado relacionada con el futuro de Néstor Lorenzo debido a que su contrato vence el 31 de julio de 2026.

Sin embargo, este jueves 9 de julio se reveló cuál sería la decisión final que la Federación Colombiana de Fútbol tomaría con el estratega argentino. ¿De qué se trata?

Néstor Lorenzo seguiría siendo el director técnico de la Selección Colombia

Sobre el mediodía de este 9 de julio, el periodista Francisco Vélez confirmó que el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol continúa respaldando la continuidad de Néstor Lorenzo.

"Atentos: todo el comité ejecutivo de la FCF respalda la continuidad de Néstor Lorenzo como seleccionador nacional. Atención, todos", escribió en su cuenta de X.

Además, el periodista Felipe Sierra respaldó esa misma información una hora después. "La Federación Colombiana de Fútbol le ofrecerá la renovación a Néstor Lorenzo y dependerá del argentino si acepta las condiciones para su continuidad", indicó.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo, el DT de la Selección Colombia, tras regresar al país?

La delegación de la Selección Colombia arribó al país en la madrugada del 9 de julio y Néstor Lorenzo le entregó una breve declaración a los medios de comunicación.

"Me gustaría haber seguido, pero acá estamos. Dimos todo y no hay ningún reproche", enfatizó.

Así le fue a la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia llegó hasta los octavos de final del Mundial 2026 tras ganar tres encuentros y empatar dos.

Los marcadores de sus partidos fueron los siguientes: