¿Hubo peleas en el camerino de Colombia tras el partido vs. Perú? Lorenzo y James hablaron

La Selección Colombia jugó vs. Perú en la tarde de este 6 de junio, en Barranquilla, pero no pudo romper el cero. Por lo tanto, completó cinco partidos sin conocer la victoria en las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras el resultado, salió el rumor de una presunta pelea en la que se habrían visto involucrados Jhon Durán, Néstor Lorenzo, James Rodríguez y Jefferson Lerma y, por lo tanto, tanto el director técnico como el capitán fueron consultados sobre esa situación en la zona mixta del Metropolitano.

¿Qué respondieron Néstor Lorenzo y James Rodríguez sobre las supuestas peleas? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Néstor Lorenzo desmintió peleas en el camerino de la Selección Colombia tras empatar vs. Perú en Eliminatorias Sudamericanas

"Yo no puedo creer que haya tanta mala leche, voluntad y maldad en el ambiente para inventar cosas totalmente inexistentes. No pasó absolutamente nada y el grupo está bien y fuerte", inició afirmando Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia.

Adicionalmente, el estratega argentino reconoció que la 'tricolor' no jugó bien y que la faltó intensidad, pero pidió que se critiquen los factores netamente futbolísticos y no se inventen hechos.

"Está todo entero en el grupo y en el plantel. Durán salió con un dolor de espalda, pero no pasó más nada. Hicimos una autocrítica donde tenemos que mejorar en el juego para volver a ser el equipo que alguna vez fuimos, pero no inventen en las redes. Cuando me dijeron que me pelee con Durán, son barbaridades y me da pena que haya gente tan mala. Hay que identificarlos porque hace mucho daño al fútbol", concluyó Néstor Lorenzo.

James Rodríguez también negó conflictos en el camerino de la Selección Colombia

"Es falso, es falso, casi todo lo que se ha hablado afuera es totalmente falso. Estamos unidos y es un grupo humano bueno, a pesar de que estamos en una racha que no es tan buena", enfatizó James Rodríguez.

De igual manera, el '10' dejó claro que el partido contra Argentina es una final y que, por lo tanto, lo encararán con la seriedad que corresponde y esperan volver a reencontrarse con los tres puntos.

Por otra parte, no le puso excusas a jugar a las 3:30 y reconoció que tienen que mejorar para salir de la racha en la que se encuentran.