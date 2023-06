Néstor Lorenzo elogió a los hinchas de la ‘tricolor’: "La marea amarilla siempre alienta y grita"

A pesar de que no fue un juego muy vistoso y poco colectivo, la Selección Colombia logró una importante victoria frente a Irank en suelo europeo, alargando el invicto que tiene Néstor Lorenzo al mando del equipo cafetero, y dejando buenas sensaciones entre los miembros del cuerpo técnico.

Luego de la valiosa victoria frente al equipo de Medio Oriente, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se mostró contento por lo mostrado por sus dirigidos en el terreno de juego, dejando claro que a pesar de que no fueron precisos en el último pase, los jugadores siguieron las indicaciones dadas previo a este compromiso.

"Me gustaron varias cosas, sabíamos que teníamos que mover rápido la pelota porque ellos nos iban a doblar la marca, nos costó, defendieron muy bien, venían bien y sabíamos que no iba a ser fácil, pero tampoco estuvimos precisos en el último pase y para la última jugada, como se vio en el segundo tiempo. Me gustó que jugaran chicos que debutaron, y se sigue consolidando el proceso que valida lo que hizo la Sub-20 en Argentina. El hecho de venir con estos muchachos y que sumen minutos me pone contento saber que hay futuro. Hay que felicitar a los muchachos por el esfuerzo que hicieron, que no es fácil que vienen en sus vacaciones, faltó precisión en los últimos metros, pero la solidez defensiva es otra de las cosas que me gustó", aseguró el entrenador en rueda de prensa.

De igual forma, dejó claro que fue muy importante la lectura de partido que se hizo en el entretiempo y durante el segundo tiempo, asegurando que el gol viene del orden que realizó el equipo en el terreno de juego.

"Los partidos tienen un proceso y uno lo tiene que leer de la mejor manera, interpretar lo que pasa. Irak había jugado unos sistemas distintos, con dos delanteros centros, y hoy salieron con un solo punta, fortaleciendo el medio y nos costó. Sumado a la imprecisión de los muchachos, estamos tratando de dosificar las cargas para que a los muchachos no les pegue estos dos partidos en tres días. Encontrar el gol en el segundo tiempo fue porque se fue desarrollando así y el que juega un poco mejor prevalece, sabíamos que si manteníamos el orden el gol se iba a dar", aseguró el estratega argentino.

Néstor Lorenzo y su mensaje a los hinchas de Colombia

Por último, Néstor Lorenzo habló del apoyo masivo que tuvieron todos los seguidores de la Selección Colombia en España, afirmando que su cuerpo técnico se mostró sorprendido al momento de cantar el himno nacional.

"Una maravilla el público, yo le contaba a mis asistentes cuando nos eligieron para dirigir la Selección Colombia, no saben lo que es la marea amarilla que alienta y grita, sobre todo en Barranquilla, y hoy me dijeron, te acuerdas lo que me dijiste, aquí está. Lo que más me gusta es como cantan el himno nacional", finalizó el entrenador.

