CANAL RCN
Deportes

Neymar jugó lesionado, sacó al Santos de zona de descenso y causó llanto de su padre

Neymar jugó lesionado, marcó y asistió para sacar al Santos de la zona de descenso. Su sacrificio emocionó hasta las lágrimas a su padre y generó preocupación por su lesión de menisco.

Neymar jugó lesionado con Santos
Foto: Santos Fc

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
10:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Neymar volvió a convertirse en el salvador del Santos en uno de los momentos más críticos de la temporada.

Jorge Carrascal sigue imparable y ya lo apodan como el ‘Neymar colombiano’: mire el golazo
RELACIONADO

Jorge Carrascal sigue imparable y ya lo apodan como el ‘Neymar colombiano’: mire el golazo

A pesar de tener una lesión en el menisco y una recomendación médica clara de someterse a una operación inmediata, el ídolo brasileño decidió jugar ante Sport Recife y terminó siendo determinante en la victoria 3-0 que permitió al equipo salir momentáneamente de la zona de descenso del Brasileirao.

Ignoró la recomendación médica y fue decisivo en la cancha

Durante la semana, diversos medios brasileños informaron que el delantero no volvería a jugar en lo que quedaba del año debido a su lesión.

Leicy Santos abrió el marcador en el partido entre Ecuador vs. Colombia: vea el gol
RELACIONADO

Leicy Santos abrió el marcador en el partido entre Ecuador vs. Colombia: vea el gol

Sin embargo, Neymar tomó analgésicos y decidió arriesgar su salud para ayudar al club de sus amores.

Su padre incluso aseguró que su hijo “jugaría los tres partidos que restan del Brasileirão”, una decisión que despertó preocupación en los especialistas.

El atacante entrenó con el plantel y fue incluido en la convocatoria. En declaraciones a Globo Esporte, fue contundente: “No todo está bien, pero las personas que necesitan saber sobre la lesión son los médicos del club, mi personal y yo”.

Su compromiso quedó demostrado cuando abrió el marcador con un potente remate y luego asistió a João en el minuto 67, desatando la euforia en el estadio.

La rodilla hinchada y el llanto de un padre

Las cámaras captaron el estado de la rodilla de Neymar tras el encuentro: visiblemente hinchada y señal clara de que jugó al límite.

Hinchas de Flamengo agredieron a periodista en transmisión en vivo: video
RELACIONADO

Hinchas de Flamengo agredieron a periodista en transmisión en vivo: video

Aunque completó buena parte del partido, fue sustituido ante la evidente molestia física. Aun así, su liderazgo fue clave para que el Santos sumara 41 puntos y respirara fuera de la zona roja.

Uno de los momentos más emotivos se vivió en la tribuna. El padre del jugador rompió en llanto después del gol de su hijo, conmovido por el sacrificio y la entrega que mostró en un partido que podía marcar el destino del equipo.

Con este triunfo, Santos sueña con mantenerse en la Serie A, mientras el futuro inmediato de Neymar dependerá de la evolución de su lesión y de la decisión final sobre la cirugía.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Bayern Múnich tomó decisión de ÚLTIMA HORA con Luis Díaz justo antes del partido vs. St. Pauli en Bundesliga

Deportes Tolima

Hinchas del Tolima protagonizaron monumental banderazo previo al partido clave contra Santa Fe

Luis Díaz

Luis Díaz regresa a la acción con Bayern Múnich: fecha, hora y TV para verlo

Otras Noticias

Turismo

Así es viajar por Guanajuato: el recorrido ideal entre Pénjamo, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende

Guanajuato se consolida como uno de los mejores destinos de México. Cinco días permiten recorrer Pénjamo, Guanajuato capital, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende, con gastronomía, arte, historia y experiencias únicas en cada ciudad.

Donald Trump

Presidente Trump “declara” cerrado el espacio aéreo venezolano en su totalidad

Apenas el jueves, el mandatario estadounidense advirtió que su campaña contra narcotraficantes venezolanos “en tierra” comenzaría “muy pronto”.

Aeropuerto El Dorado

El Dorado reporta afectaciones en vuelos este sábado por actualización de Airbus A320

Alimentos

¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar

Comercio

¿Cómo ha cambiado el papel del consumidor frente a las ofertas y descuentos del Black Friday?