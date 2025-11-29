Neymar jugó lesionado, sacó al Santos de zona de descenso y causó llanto de su padre

Neymar volvió a convertirse en el salvador del Santos en uno de los momentos más críticos de la temporada.

A pesar de tener una lesión en el menisco y una recomendación médica clara de someterse a una operación inmediata, el ídolo brasileño decidió jugar ante Sport Recife y terminó siendo determinante en la victoria 3-0 que permitió al equipo salir momentáneamente de la zona de descenso del Brasileirao.

Ignoró la recomendación médica y fue decisivo en la cancha

Durante la semana, diversos medios brasileños informaron que el delantero no volvería a jugar en lo que quedaba del año debido a su lesión.

Sin embargo, Neymar tomó analgésicos y decidió arriesgar su salud para ayudar al club de sus amores.

Su padre incluso aseguró que su hijo “jugaría los tres partidos que restan del Brasileirão”, una decisión que despertó preocupación en los especialistas.

El atacante entrenó con el plantel y fue incluido en la convocatoria. En declaraciones a Globo Esporte, fue contundente: “No todo está bien, pero las personas que necesitan saber sobre la lesión son los médicos del club, mi personal y yo”.

Su compromiso quedó demostrado cuando abrió el marcador con un potente remate y luego asistió a João en el minuto 67, desatando la euforia en el estadio.

La rodilla hinchada y el llanto de un padre

Las cámaras captaron el estado de la rodilla de Neymar tras el encuentro: visiblemente hinchada y señal clara de que jugó al límite.

Aunque completó buena parte del partido, fue sustituido ante la evidente molestia física. Aun así, su liderazgo fue clave para que el Santos sumara 41 puntos y respirara fuera de la zona roja.

Uno de los momentos más emotivos se vivió en la tribuna. El padre del jugador rompió en llanto después del gol de su hijo, conmovido por el sacrificio y la entrega que mostró en un partido que podía marcar el destino del equipo.

Con este triunfo, Santos sueña con mantenerse en la Serie A, mientras el futuro inmediato de Neymar dependerá de la evolución de su lesión y de la decisión final sobre la cirugía.