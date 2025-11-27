CANAL RCN
Deportes

Hinchas de Flamengo agredieron a periodista en transmisión en vivo: video

Periodista brasileña fue agredida por hinchas de Flamengo en transmisión en vivo previo a la final de la Copa Libertadores.

Periodista agredida por hinchas Flamengo
Foto: captura pantalla Metrópoles.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
08:57 p. m.
La cobertura que debía reflejar el fervor previo a la final de la Copa Libertadores terminó convirtiéndose en un motivo de rechazo nacional.

La periodista Duda Dalponte, del canal Globo, fue agredida en plena transmisión en vivo mientras cubría la despedida del Flamengo en el Aeropuerto Internacional de Galeão, donde miles de hinchas se reunían para alentar al equipo antes de su viaje a Lima.

Agresión a periodista brasileña en vivo por hinchas de Flamengo

Mientras realizaba un reporte para Jornal Hoje, Dalponte sufrió tres tirones de pelo por parte de personas que se encontraban entre la multitud.

Las imágenes fueron emitidas en directo y generaron una inmediata ola de indignación en redes sociales. La periodista explicó que al sentir el primer tirón creyó que era un accidente propio del tumulto, pero la reiteración del gesto confirmó que se trataba de un ataque deliberado.

La reportera señaló que está acostumbrada a lidiar con empujones, objetos que caen de manera accidental y el desorden natural de este tipo de coberturas, pero remarcó que existen límites.

“Esto no fue una broma ni una muestra de emoción: fue agresión”, afirmó al reflexionar sobre lo ocurrido y sobre cómo estas situaciones afectan, especialmente, a las mujeres periodistas que trabajan en la calle.

Reacciones tras ser agredida en la previa de la Copa Libertadores

Aunque la reportera aseguró que se encuentra bien y que no dejará de ejercer su labor, el hecho despertó cuestionamientos sobre la seguridad de los comunicadores en eventos masivos.

El episodio se suma a otros momentos de caos protagonizados por hinchas del Flamengo, como la invasión al bus del plantel y enfrentamientos con seguidores del Palmeiras en las horas previas. Ambos equipos se enfrentarán el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima por la final de la Copa Libertadores 2025.

