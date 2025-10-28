Leicy Santos abrió el marcador en el partido entre Ecuador vs. Colombia: vea el gol

La Selección Colombia Femenina toma la delantera en su visita a Quito, donde Leicy Santos abrió el marcador en el partido entre Ecuador vs. Colombia en la Liga de Naciones Femenina, dejando el marcador parcialmente 1-0 a favor del conjunto tricolor.

El encuentro se disputa en el estadio Rodrigo Paz Delgado y acaba de iniciar su segundo tiempo con gran expectativa por parte de la afición.

El gol de Leicy Santos que pone a ganar a Colombia vs Ecuador

Cuando transcurría el minuto 44 del primer tiempo, una falta dentro del área sobre Ivonne Chacón le dio a Colombia la oportunidad más clara del partido. La árbitra central no dudó en sancionar penalti, y Leicy Santos, con su habitual precisión, transformó la falta en gol.

La atacante colombiana cobró con serenidad, engañó a la guardameta ecuatoriana y desató la alegría en el banquillo visitante.

Este tanto representa el tercero de Santos en la Liga de Naciones Femenina y reafirma su liderazgo dentro del grupo, siendo una de las jugadoras más determinantes del proceso que dirige Ángelo Marsiglia.

Colombia busca sostener la ventaja ante Ecuador en la Liga de Naciones Femenina

El equipo colombiano, que venía de golear 4-1 a Perú en su debut, se muestra firme en su intención de mantenerse en la parte alta del grupo.

Aunque Colombia vence parcialmente 1-0 a Ecuador, el compromiso sigue abierto y el segundo tiempo promete ser intenso, con el cuadro local presionando en busca del empate.

Marsiglia ha apostado por un planteamiento equilibrado, combinando orden defensivo y salida rápida por las bandas, mientras Ecuador intenta aprovechar su localía y el desgaste físico de las visitantes.

De concretarse la victoria, Colombia quedaría bien posicionada en su camino hacia el Mundial Femenino de Brasil 2027, objetivo principal de este torneo continental. La segunda parte será decisiva para confirmar si el gol de Leicy Santos bastará para sellar otro triunfo cafetero.