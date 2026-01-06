Jet, helicóptero y Batimóvil: los lujos que mostró Neymar y superan los US$57 millones

Neymar Jr. volvió a convertirse en tendencia mundial, esta vez lejos del césped y más cerca del lujo extremo. Apenas unos días después de renovar su contrato con el Santos, el astro brasileño acaparó la atención mediática al compartir en sus redes sociales una serie de imágenes que reflejan el estilo de vida excéntrico y millonario que lo ha acompañado durante gran parte de su carrera. Las fotografías no tardaron en viralizarse y desataron todo tipo de reacciones entre seguidores, críticos y fanáticos del fútbol.

El delantero, considerado una de las figuras más influyentes del deporte en la última década, utilizó su cuenta oficial de Instagram para mostrar parte de su colección personal de lujo. Fiel a su personalidad mediática, Neymar no necesitó palabras rimbombantes: las imágenes hablaron por sí solas y confirmaron, una vez más, el enorme poder económico del futbolista brasileño.

Un jet privado, un helicóptero y un sueño de superhéroe

En las postales compartidas, Neymar posó junto a su jet privado, valorado en aproximadamente 46 millones de dólares, una aeronave de alto nivel que le permite desplazarse con total comodidad y privacidad. A su lado, también destacó su helicóptero personal, tasado en cerca de 9 millones de dólares, otro de los medios de transporte que el jugador utiliza con frecuencia en Brasil.

Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención fue su réplica del Batimóvil, una pieza exclusiva inspirada en el icónico vehículo del superhéroe Batman, cuyo valor ronda los 2 millones de dólares. Este automóvil, más cercano a una obra de colección que a un vehículo convencional, refleja la fascinación de Neymar por la cultura pop y los lujos poco comunes.

Redes sociales encendidas y reacciones divididas

Las imágenes generaron miles de reacciones y comentarios en cuestión de horas. Mientras muchos seguidores celebraron el éxito económico del futbolista y destacaron su capacidad para disfrutar de los frutos de su carrera, otros cuestionaron la ostentación, especialmente en un contexto social complejo tanto en Brasil como en otras partes del mundo.

Más allá de la polémica, lo cierto es que la fortuna de Neymar quedó nuevamente en evidencia. La suma de estos tres lujos alcanza los 57 millones de dólares, una cifra que ilustra el estatus global del jugador y su lugar entre los deportistas mejor remunerados del planeta.

Con contrato renovado, foco mediático intacto y una vida personal que nunca pasa desapercibida, Neymar Jr. sigue demostrando que, dentro o fuera de las canchas, su nombre siempre está destinado a generar conversación. Su colección de lujo no solo reafirma su poder adquisitivo, sino también su capacidad para mantenerse en el centro de la escena mundial.