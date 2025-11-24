CANAL RCN
Deportes

Última y definitiva decisión de Millonarios con caso de Neyser Villarreal

Millonarios anunció la drástica decisión que tomó con el futbolista Neyser Villarreal.

Neyser
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
01:27 p. m.
Millonarios FC cerró de manera oficial uno de los capítulos más tensos que ha afrontado recientemente en materia disciplinaria. El club anunció en las últimas horas su decisión final respecto al futuro de Neyser Villarreal, delantero que venía siendo objeto de investigación interna tras ausentarse repetidamente de los entrenamientos desde su regreso del Mundial sub-20.

Las faltas disciplinarias del jugador, que no volvió a la institución pese a tener contrato vigente, generaron preocupación y molestia dentro del equipo capitalino, que buscaba una solución acorde a la situación y al reglamento interno.

El caso tomó mayor relevancia debido a que Villarreal ya había alcanzado un acuerdo con Cruzeiro de Brasil, decisión que, según reportes internos, lo llevó a apartarse completamente de las actividades del plantel bogotano. Su contrato con Millonarios vencía el próximo 30 de noviembre, pero la directiva estudiaba el caso para definir los pasos a seguir y las posibles sanciones. Finalmente, el club tomó una determinación que cierra el vínculo antes de lo previsto.

Las razones detrás de la desvinculación anticipada

Tras varios días de revisión y análisis del comportamiento del jugador, Millonarios concluyó que la ausencia injustificada del futbolista y su desinterés por continuar bajo las normas institucionales hacían inviable su permanencia hasta la fecha originalmente pactada. Con base en ello, el club informó oficialmente la rescisión anticipada del contrato.

“Millonarios FC informa que desvinculó, de manera anticipada, al jugador Néiser Villarreal”, publicó la institución en sus redes sociales, anunciando con contundencia el fin de la relación laboral.

Esta decisión representa un mensaje claro sobre la importancia de la disciplina y el compromiso en el plantel profesional, más aún cuando se trata de un jugador que había sido considerado una de las joyas del proceso juvenil.

El futuro del delantero y su salida sin goles del club

Con la desvinculación ya formalizada, Villarreal quedaría listo para viajar a Brasil y finiquitar su vinculación con Cruzeiro, club que apostará por su proyección tras su participación con la selección Colombia sub-20. Su paso por Millonarios, sin embargo, deja un sabor agridulce: se marcha sin haber marcado un solo gol con el equipo profesional, pese a ser uno de los atacantes más destacados de su categoría en el combinado nacional.

La salida del delantero no solo deja preguntas sobre su desarrollo, sino también sobre el manejo de las carreras jóvenes en el fútbol colombiano. Para Millonarios, el episodio cierra un capítulo incómodo; para Villarreal, abre un nuevo reto en un fútbol extranjero donde deberá demostrar todo lo que prometió en sus inicios.

