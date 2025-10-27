Neyser Villarreal desató nueva polémica en redes sociales tras enviarle un mensaje a Marino Hinestroza

Tras el fin del Mundial Sub-20, Neyser Villarreal, que fue una de las grandes figuras tras celebrar cinco goles, volvió a tener problemas con Millonarios.

El joven delantero no se presentó ante el club 'embajador' tras regresar al país e, incluso, Millonarios, a través de sus redes sociales, informó que le abrió un proceso administrativo.

"Neyser Villarreal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente", escribió el club 'albiazul'.

Y, en medio de esa coyuntura, después de que finalizó el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, Neyser Villarreal felicitó a Marino Hinestroza por su rendimiento y varios hinchas de Millonarios se disgustaron.

Este fue el mensaje que Neyser Villarreal le dedicó a Marino Hinestroza y disgustó a los hinchas de Millonarios

Marino Hinestroza se destacó en el clásico paisa tras anotar los dos primeros goles y entregar la asistencia para el tercero.

Por lo tanto, Neyser Villarreal, como espectador, quiso valorar su esfuerzo y reposteó un post de Atlético Nacional para enviarle un mensaje al extremo que ha hecho parte de la Selección Colombia en la era Néstor Lorenzo.

"Volviste, animal", escribió Neyser Villarreal, junto a un emoticón de un puño y otro de una boca haciendo la señal de silencio.

Sin embargo, tiempo después, tras la controversia que se generó en las redes sociales, Neyser Villarreal decidió eliminar la historia de Instagram.

Estas han sido las reacciones de los hinchas de Millonarios tras el mensaje que Neyser Villarreal le dedicó a Marino Hinestroza

Apenas vieron la historia de Instagram, algunos hinchas de Millonarios catalogaron lo sucedido como una provocación.

"Claramente lo hace a propósito", "lo único que quiere es hacerlo rabiar y lo está logrando", "desagradecido", "odia al equipo", "increíble" y "¿alguien me quiere explicar esto", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.

Sin embargo, otros hinchas se han tomado lo ocurrido con calma y han expresado que simplemente son amigos y que no le ven ningún problema a que intercambien mensajes.