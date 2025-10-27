CANAL RCN
Deportes

Neyser Villarreal desató nueva polémica en redes sociales tras enviarle un mensaje a Marino Hinestroza

El delantero de Millonarios se pronunció en redes sociales apenas se acabó el clásico paisa y las reacciones fueron inmediatas.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 27 de 2025
08:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras el fin del Mundial Sub-20, Neyser Villarreal, que fue una de las grandes figuras tras celebrar cinco goles, volvió a tener problemas con Millonarios.

El joven delantero no se presentó ante el club 'embajador' tras regresar al país e, incluso, Millonarios, a través de sus redes sociales, informó que le abrió un proceso administrativo.

Millonarios se pronunció oficialmente y negó “defensa” de César Torres con Neyser
RELACIONADO

Millonarios se pronunció oficialmente y negó “defensa” de César Torres con Neyser

"Neyser Villarreal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente", escribió el club 'albiazul'.

Y, en medio de esa coyuntura, después de que finalizó el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, Neyser Villarreal felicitó a Marino Hinestroza por su rendimiento y varios hinchas de Millonarios se disgustaron.

Este fue el mensaje que Neyser Villarreal le dedicó a Marino Hinestroza y disgustó a los hinchas de Millonarios

Marino Hinestroza se destacó en el clásico paisa tras anotar los dos primeros goles y entregar la asistencia para el tercero.

Por lo tanto, Neyser Villarreal, como espectador, quiso valorar su esfuerzo y reposteó un post de Atlético Nacional para enviarle un mensaje al extremo que ha hecho parte de la Selección Colombia en la era Néstor Lorenzo.

"Volviste, animal", escribió Neyser Villarreal, junto a un emoticón de un puño y otro de una boca haciendo la señal de silencio.

Sin embargo, tiempo después, tras la controversia que se generó en las redes sociales, Neyser Villarreal decidió eliminar la historia de Instagram.

Estas han sido las reacciones de los hinchas de Millonarios tras el mensaje que Neyser Villarreal le dedicó a Marino Hinestroza

Apenas vieron la historia de Instagram, algunos hinchas de Millonarios catalogaron lo sucedido como una provocación.

DT de la Selección Colombia Sub-20 defendió a Neyser Villarreal y aclaró su ausencia en Millonarios
RELACIONADO

DT de la Selección Colombia Sub-20 defendió a Neyser Villarreal y aclaró su ausencia en Millonarios

"Claramente lo hace a propósito", "lo único que quiere es hacerlo rabiar y lo está logrando", "desagradecido", "odia al equipo", "increíble" y "¿alguien me quiere explicar esto", han sido algunos de los mensajes escritos en redes sociales.

Sin embargo, otros hinchas se han tomado lo ocurrido con calma y han expresado que simplemente son amigos y que no le ven ningún problema a que intercambien mensajes.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

FC Barcelona

El gesto en El Clásico que levantó los ánimos y por poco causa enorme pelea

Liga BetPlay

Liga BetPlay: clasificados, con chances y eliminados de cuadrangulares

Liga BetPlay

¡Sigue la tensión! Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras el triunfo de Nacional vs. DIM

Otras Noticias

Accidente de tránsito

Conductor que arrolló a contratistas del Metro de Medellín dio positivo en la prueba de alcoholemia

Una de las víctimas murió y otra permanece en estado crítico.

Estados Unidos

Estados Unidos da a conocer nueva norma para viajeros extranjeros: esto deben saber

El Departamento de Seguridad Nacional exige nuevas medidas para aquellos que deseen ingresar al país.

Dólar

¡Cambio importante en el precio del dólar en Colombia hoy 27 de octubre de 2025! Así se está cotizando

Artistas

¡Bombazo! Karina García y Yina Calderón volverán a estar frente a frente durante las 24 horas

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones