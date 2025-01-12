Deportivo Cali y Junior lo buscaron, pero jugará en la segunda división de España

Varios clubes ya comenzaron a planificar lo que será la temporada 2026 y por esta razón hay varios rumores alrededor del mercado de fichajes. Generalmente, los nombres más importantes que suenan son aquellos futbolistas que podrían regresar a la Liga BetPlay tras destacar en el fútbol internacional.

Entre ellos apareció el volante caleño Nicolás Benedetti, quien lleva varias temporadas en México y termina su contrato con el Mazatlán a finales de este 2025. Ante esto, algunos clubes de la Liga BetPlay ya comenzaron a preguntar condiciones.

Los equipos que estaban tras Nicolás Benedetti

A lo largo de las últimas semanas, se conocieron rumores alrededor de dos equipos en específico: Deportivo Cali y Junior de Barranquilla. Los primeros debido a la cercanía con el club mostraron interés, aunque de acuerdo a lo informado no hubo contactos formales.

Por otro lado, un rumor señaló que en Junior también lo estaban analizando como un posible refuerzo para 2026 y se preguntaron por condiciones, pero la negociación no habría trascendido, pues el jugador ya habría adelantado negociaciones para irse al fútbol europeo.

El nuevo equipo de Nicolás Benedetti

Como lo había informado desde hace semanas el periodista Juan Felipe Cadavid en La FM, el volante será nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, equipo de tradición que actualmente se encuentra en la segunda división del fútbol español.

La información fue ratificada este 1 de diciembre por el periodista Mariano Olsen de Win Sports, afirmando que el jugador se unirá a este club desde enero con contrato hasta el final de temporada y con una opción de compra con objetivos.

De esta manera, Benedetti vivirá su primera experiencia en el fútbol europeo y posterga su regreso a Colombia, especialmente al Deportivo Cali donde lo esperan con los brazos abiertos.