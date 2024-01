¡Cobrará 1 euro al mes! Ex delantero de Atlético Madrid y Milan volvió al equipo de sus amores

El fútbol está lleno de historias sorpresivas, las cuales demuestran que el dinero no siempre es el fin que buscan sus protagonistas. Nikola Kalinic, destacado delantero croata, fichó por el Hajduk Split, el club de sus amores. Su misión: pelear por su primer título liguero, desde 2004/05.

Kalinic surgió en el balompié gracias a los 'blancos'. El delantero oriundo de Solin dio sus primeros pasos con dicha institución, en la cual se dio a conocer en 2007, luego de marcar 17 goles en la Primera Liga de Croacia. Dos años después, dio el salto a la Premier League, después de que el Blackburn Rovers pagara 7,5 millones de euros por su pase.

Posteriormente, defendió la camiseta de grandes clubes de Europa, como la Hellas Verona, Fiorentina, Roma y Milan, en Italia; y Atlético de Madrid, en España. Kalinic logró forjar una buen legado en la Selección de Croacia, en la cual pudo disputar 42 partidos, en los cuales se reportó con 15 goles y 3 asistencias.

Después de ganar dos ediciones consecutivas de la Copa de Croacia, el 'orgullo de Dalmacia' tiene la misión de sumar su séptimo festejo en el rentado croata. El campeón de la Supercopa de Europa 2018 con el conjunto 'colchonero' volvió al club de su infancia para cortar una 'sequía' de 19 años y devolver al club a una competencia del 'viejo continente' (disputó una fase de grupos por última vez en la Liga de Europa de 2010/11).

Kalinic había quedado libre, después de dejar el club en verano. Decidió regresar y solo cobrará 1 euro al mes. El experimentado atacante, de 35 años, quiere cotar la hegemonía del Dinamo Zagreb (seis conquistas al hilo), rival del Split. En este momento, los 'blancos' lideran la liga después de 19 partidos, con 41 puntos. Faltan 17 encuentros y los 'azules' están a siete unidades (dos juegos menos).

🇭🇷 Hajduk Split sign Nikola Kalinić as free agent on 5 month contract… on €1 salary. Yes, €1! ❤️



“This was easiest deal in my 3 years at Hajduk — it’s 1€ salary”.



“Nikola returns with one aim, help Hajduk to win the title after 19 years”, says director Mindaugas Nikoličius. pic.twitter.com/ldG2PWfxLj