“El corazón me palpitaba mucho”: niño, hincha de James Rodríguez habló de su encuentro

James Rodríguez genera todo tipo de emociones actualmente en los hinchas del León de México y aún más en los niños, para quienes el colombiano ya es un ídolo en su estancia en el club que lidera el campeonato mexicano y en las últimas horas un pequeño, que lo acompañó al centro del campo en el último juego que disputó, reveló lo que le dijo el astro cucuteño.

El futbolista colombiano James Rodríguez ha encontrado un nuevo hogar en el fútbol mexicano, donde su calidad y experiencia han comenzado a convertirlo en una figura clave para el Club León. Con su visión de juego, pases precisos y liderazgo en el campo, el mediocampista ha logrado ganarse el cariño de la afición, que ya lo ve como un referente del equipo.

Un inicio prometedor en la Liga MX

Desde su llegada al León, James ha demostrado por qué sigue siendo uno de los jugadores más talentosos de su generación. A pesar de las dudas sobre su estado físico, el colombiano ha respondido con actuaciones sobresalientes, asistencias precisas y goles determinantes para su equipo. Su creatividad en la cancha ha sido fundamental para que el conjunto dirigido por Jorge Bava mantenga un juego ofensivo y dinámico.

Además, su experiencia internacional ha sido clave para potenciar el rendimiento de sus compañeros, quienes ven en él a un líder tanto dentro como fuera del campo. Su impacto ha sido tan positivo que la afición esmeralda ya lo considera como uno de los jugadores más importantes de la temporada.

Ídolo en proceso y ambiciones futuras

El impacto de James en el Club León va más allá de lo futbolístico. Su presencia ha elevado el prestigio del equipo y ha despertado el interés mediático en la Liga MX. La hinchada lo idolatra, y cada partido es una oportunidad más para consolidar su legado en el fútbol mexicano.

El pequeño que lo acompañó en su último partido confesó que no podía creer estar cerca de un jugador con una trayectoria tan importante y aseguró que el ‘10’ colombiano le dijo que disfrutara el momento.

“Tenía muchos nervios; el corazón me palpitaba mucho”, empezó diciendo.

“Muchos nervios al ver a James a lado de mí, sentí que el corazón me palpitaba mucho porque es un sueño verlo. A la abanderada le dije que tenía muchos nervios por tener a James, y me dijo que me dejaba atrás de ella para poder verlo más cerca. James me dijo que aprovechara el momento. Es un jugador que ha jugado en el Real Madrid y en equipos muy top y ha llegado a León a repararlo y ahora vamos en primero.

Con el objetivo de llevar a León a lo más alto del torneo, James Rodríguez sigue trabajando para mantenerse en su mejor nivel. Su compromiso y talento podrían convertirlo en uno de los grandes ídolos del club en los próximos años.