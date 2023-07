“El nivel de los ciclistas colombianos no ha bajado, se ha estabilizado”: Luis F. Saldarriaga

El ciclista Jonas Vingegaard dio un paso importante en el Tour de Francia al ganar este martes 18 de julio con facilidad la contrarreloj alpina, decimosexta etapa de la ronda gala, sacando 1 minuto y 38 segundos a su rival, el esloveno Tadej Pogacar.

Por otro lado, los colombianos no han tenido el mejor desempeño y no han sido protagonistas en el Tour de Francia. Por un lado, Rigoberto Urán registró un tiempo de 40 minutos y 4 segundos, lejos de los lideres. Egan Bernal, se mantuvo para las etapas de montaña que faltan y finalizó en la posición 135, con un tiempo de 40’17”. Igualmente, Harold Tejada arrancó minutos después y fue el mejor ciclista colombiano en la general, con un gran crono de 36’52” para terminar en la posición 22.

Frente al evento anual más grande del mundo del ciclismo, dialogamos en NoticiasRCN.com con Luis Fernando Saldarriaga, entrenador colombiano avalado por la UCI y considerado uno de los mejores corredores en Colombia, con el mayor número de etapas ganadas en Europa.

¿Por qué cree que bajó el nivel de los ciclistas colombianos en el Tour de Francia?

L.S: El nivel de los ciclistas colombianos considero que no ha bajado, sino que se ha estabilizado. Creo que no ha habido una renovación en los corredores para que tengan la capacidad de pelear una carrera de tres semanas.

Nosotros seguimos siendo fuertes en carreras de una semana. Por ello, el año pasado ganó Higuita en Cataluña, Martínez ganó en Algarve y en el País Vasco. Esto se debe también a un avance de los rivales, ya que han construido también dentro de sus procesos científicos, tecnológicos y de áreas afines en la aerodinámica, la ingeniería, la preparación física y los softwares.

Por otro lado, hubo un punto de quiebre cuando Egan Bernal se cayó, debido a que era el máximo representante de nuestro país y venía de ganar el Giro. Sin embargo, este accidente nos dejó sin un representante en esos primeros lugares de las grandes vueltas. A esto se sumaron los problemas de Nairo Quintana con lo del Tramadol, las situaciones legales de Miguel Ángel López y el inconveniente que tiene con el equipo que no ha podido resolver.

Además, en las selecciones de Colombia no volvieron las carreras importantes de Copa del Mundo, para verificar año por año en qué estamos, en qué hay que mejorar táctica, física y técnicamente.

Estas situaciones han concluido en que el ciclismo colombiano no viene con una renovación porque no hay una estructura, no hay un modelo claro en programas de investigación y desarrollo. Tampoco se tiene un director de rendimiento y un Centro Nacional de Desarrollo de Ciclismo.

¿Cuál cree que será el próximo ciclista colombiano revelación?

L.S: El ciclista colombiano que podría brillar, pero en clásicas, puede ser Sergio Higuita, pero ha tenido algunos inconvenientes de enfermedad. El otro es Santiago Buitrago, pero lo veo como para hacer top 10, pero no para confrontar, dirimir u oponerse a ciclistas como Vingegaard o Remco Evenepoel en un mano a mano.

Igualmente, Éiner rubio puede ganar etapas, pero pelear una grande entre los cinco primeros es difícil por su estatura, complexión, antropometría y composición corporal. Por ello, es complicado para una crono que pueda dar los vatios y los resultados frente a grandes especialistas.

¿Qué opina de la 'crono' de Jonas Vingegaard? ¿Cree que liquidó el tour?

L.S: Dio un paso adelante y puso su condición. Creo que fue muy asertivo a la hora de escoger su estrategia, no cambió de bicicleta y utilizó el material adecuado.

Vingegaard ha demostrado que las cronos son un factor decisivo cuando hay equilibrio. En el ciclismo veníamos de una diferencia de 10 segundos y la crono fue la que marcó mayor diferencia. También fue contundente a la hora de tomar las decisiones en las curvas, de desacelerar y de acelerar.

Fue muy efectivo en el componente técnico y aerodinámico. Adicional a ello, nunca se le vio incómodo sobre la bicicleta y escogió muy bien las relaciones del plato y piñón para marcar la diferencia.