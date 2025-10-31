CANAL RCN
Deportes

Revelan razón para mover todo el fixture del FPC: "Tenían miedo de que América llenara 'El Campín"

Desde las directivas de Boyacá Chicó dieron a conocer las razones por las que las autoridades impidieron que se jugara vs. América de Cali en Bogotá.

Hinchada de América de Cali en Bogotá
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

octubre 31 de 2025
10:32 a. m.
A través de un comunicado oficial, la Dimayor confirmó que todo el calendario en el fútbol colombiano tuvo que moverse, cambiando la programación para los 10 partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay, así como las semifinales de la Copa.

¿Por qué no le permitieron jugar en Bogotá al América de Cali y Boyacá Chicó?
Todo esto debido a un partido: Boyacá Chicó vs. América de Cali. El juego no se pudo realizar en Tunja en las fechas estimadas por un festival municipal en el estadio La Independencia, por lo que se había programado en el estadio 'El Campín' de Bogotá.

Sin embargo, la Comisión de Seguridad de Bogotá no dio el aval para la realización del juego. Ante esto, Dimayor confirmó que todos los equipos deberían tener los 18 partidos jugados antes de iniciar la fecha 19, así que no hubo otra solución: mover todo el calendario.

¿Por qué Boyacá Chicó vs. América de Cali no se jugó en 'El Campín'?

De acuerdo a lo informado por Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, este fin de semana de Halloween, la ciudad tenía decenas de eventos, por lo que no se podría garantizar la seguridad para este evento deportivo que no correspondía a los clubes de la ciudad.

Sin embargo, Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, entregó una versión diferente. En Millonarios, se habrían negado a ceder el escenario deportivo para evitar mayores daños en la gramilla del estadio 'El Campín', los cuales ya son notorios.

Además, informó que existiría un "temor" sobre la hincha americana. "Son muchas cosas que uno no entiende, por la información que me han dado, era más un temor por el tema de que América llenará 'El Campín'", dijo en directivo en diálogo con Agenda Escarlata.

¿Cuándo se jugará el Chicó vs. América?

Después de tanta ida y vuelta para poder encontrar un estadio para este partido, la Dimayor informó que finalmente se estará jugando en Tunja, pero para el 6 de noviembre, cuando sea entregado el escenario deportivo.

Dimayor confirma horarios y fechas de las semifinales (ida) de Copa BetPlay 2025
Por otro lado, el mismo Pimentel señaló en diálogo con este mismo medio que las fechas no cuadrarían, pues recién entregarían el estadio el 5 de noviembre, por lo que se necesita tiempo para desmontar el escenario y demás situaciones a nivel logístico.

