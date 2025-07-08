Es oficial: Se conocieron los nominados al Balón de Oro 2025: hay sorpresas

Este jueves 7 de agosto, el fútbol mundial conoció los 30 jugadores nominados al afamado Balón de Oro 2025. La lista comenzó a hacerse pública durante el jueves y, de forma paulatina, se supieron todos los candidatos a ganar el galardón, tanto en lo femenino, como en lo masculino.

El premio, que es organizado por la reconocida revista France Football, dio a conocer las novedades en este listado. Lastimosamente, ningún colombiano se encuentra incluido.

Por otro lado, esta es la segunda vez consecutiva que no están entre los nominados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los máximos ganadores del Balón de Oro, con ocho y cinco trofeos, respectivamente.

Lista completa de los nominados al Balón de Oro 2025

Ousmane Dembelé y Lamine Yamal parten como los principales favoritos de la prensa internacional, sin embargo, hay otros nombres que podrían dar la sorpresa.

Otra de las novedades es Viktor Gyökeres, nuevo fichaje del Arsenal que tuvo una brillante temporada 2024/25 con el Sporting de Lisboa.

Desde el lado de Latinoamérica, nombres como los de Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Raphinha (Barcelona) y Vinicius Jr (Real Madrid) se destacan.

Conozca la lista completa aquí:

Ousmane Dembelé (París Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain)

Jude Bellingham (Real Madrid

Desiré Doué (París Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Manchester City)

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Achraf Hakimi (París Saint-Germain)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott McTominay (Napoli)

Nuno Mendes (París Saint-Germain)

João Neves (París-Saint-Germain)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (Barcelona)

Raphinha (Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabián Ruiz (París Saint-Germain)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil Van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Vitinha (París Saint-Germain)

Florian Wirtz (Liverpool)

Lamine Yamal (Barcelona)

Nominadas al Balón de Oro 2025 (femenino)

Por su parte, la organización del Balón de Oro también publicó las 30 nominadas en la rama femenina, premio que se entregará ese mismo día en la capital francesa.

RELACIONADO El premio que recibirá Katherine Tapia tras ser la mejor arquera de la Copa América

En esta oportunidad, la colombiana Linda Caicedo no hará parte del listado. Las únicas representantes de sudamérica son Marta y Amanda Gutierres, ambas jugadoras de Brasil.