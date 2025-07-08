CANAL RCN
Álvaro Angulo, futbolista colombiano, recibió amenazas de muerte: DT entregó detalles

El técnico de Pumas, Efraín Juárez entregó detalles con respecto a la situación que vive el jugador.

Álvaro Ángulo recibió amenazas de muerte
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
08:23 a. m.
El futbolista colombiano, con pasado en Atlético Nacional e Independiente de Avellaneda, Álvaro Angulo, vive un nuevo paso en su carrera deportiva. Desde el pasado 15 de julio, el lateral fue fichado por Pumas de México, uno de los equipos más conocidos en dicho país.

En menos de un mes, el lateral ha disputado dos partidos y ha marcado un gol, dejando ver un lado positivo de lo que puede aportar en el club de Pumas.

Ahora bien, no todo es color de rosa para el cafetero, durante las últimas horas, su DT, Efraín Juárez, también con pasado en Atlético Nacional, reveló una situación que ha encendido las alarmas.

Juárez reveló amenazas de muerte contra Angulo

Este miércoles, en rueda de prensa, el técnico mexicano reveló que el colombiano ha recibido amenazas de muerte " en su teléfono y en su correo electrónico".

"Hoy en la mañana, un jugador mío que jugaba en Independiente, Álvaro (Angulo), recibió amenazas de muerte a su correo y a su teléfono”, contó el DT.

Sobre el probable origen de estos mensajes de amenaza, el DT fue cauto y aseguró que no se sabe de donde provienen, pero que están siendo investigados por el club.

Por otro lado, el estratega dijo que el ánimo del jugador de 28 años estaba muy afectado antes del partido por las supuestas amenazas.

