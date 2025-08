"Nos dejaron vestidos y alborotados": presidente del Deportivo Cali sobre un patrocinador

Deportivo Cali ha ido superando la crisis financiera por la que pasó durante los últimos años. El equipo tiene todo encaminado para la llegada de los nuevos inversionistas que se harán con la parte mayoritaria de las acciones, luego de que se transformen en una sociedad anónima.

Sin embargo, el club todavía sigue necesitando de cualquier ingreso extra, razón por la cual desde las directivas del club expresaron su inconformidad con lo sucedido con un potencial patrocinador con el que las negociaciones quedaron en 'veremos'.

¿Cuál patrocinador quedó mal con Deportivo Cali?

En una rueda de prensa reciente, el presidente Humberto Arias fue consultado sobre esta la posible llegada de un patrocinador con el que hubo conversaciones, a lo que indicó que le gustaría dar buenas noticias, pero no es el caso. "Nos dejaron vestidos y alborotados", indicó inicialmente.

Se trata de las Empresas Municipales de Cali o EMCALI, desde donde indicaron recientemente que se estaba adelantando una gestión para patrocinar al cuadro 'azucarero', de la misma manera en la que se viene realizando con América de Cali.

"Es obvio que si al rival de patio le daban patrocinio a nosotros también nos iban a dar. Hablamos con el gerente Roger Mina, adelantamos la propuesta y seguimos esperando a que nos llamen, he llamado y no me contestan y eso lo veo embolatado", comentó Arias.

El directivo indicó que en este momento se encuentran buscando nuevas opciones para el patrocinio, pues aunque esperaban la respuesta positiva de una empresa de la región, manifestó que ha perdido la ilusión de que el negocio se concrete y siguen necesitando de los recursos.

El patrocinio de EMCALI al América

A comienzo de 2025, cuando América de Cali hizo la presentación oficial de su nómina, se anunció que EMCALI se sumaría a los patrocinadores oficiales del cuadro escarlata para esta temporada, generando cuestionamiento de Humberto Arias, señalando que tendría que haber el mismo trato para los dos equipos de la región.

Desde Deportivo Cali emitieron un comunicado oficial en donde manifestaron que se encontraban en conversaciones con esta empresa para llegar a un acuerdo. Además, el mismo Arias indicó en diálogo con 'Zona Libre de Humo', que también hablaron con la Gobernación del Valle para acelerar la situación, pero todo parece indicar que no se llegó a buen puerto.