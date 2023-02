¡Panorama oscuro! Nuevo escándalo de actos de indisciplina en el Junior de Barranquilla

A pesar de la primera victoria del Junior de Barranquilla, los ánimos entre los aficionados y la plantilla todavía siguen caldeados, teniendo en cuenta los presuntos actos de indisciplina que se han presentado en el equipo barranquillero, y que se estarían afectando el rendimiento del equipo durante el presente torneo.

Hace algunas semanas, las alarmas de prendieron en el cuerpo técnico de Arturo Reyes, cuando se filtró presuntos actos de indisciplina por parte Luis ‘El Chino’ Sandoval, quien no estuvo convocado en los juegos frente al Unión Magdalena y Deportivo Pasto, siendo un tipo de sanción por parte del entrenador.

Ahora, según se dio a conocer por parte de varios medios de comunicación de la ciudad de Barranquilla, otro de los jugadores que tuvo actos de indisciplina fue César Haydar, defensa central que fue recién inscrito para jugar la Liga Betplay, y que ya tendría varios llamados de atención por este tipo de acontecimientos en el cuadro rojiblanco.

Por medio de su cuenta de Twitter, Breinner Arteta, periodista de la ciudad de Barranquilla, publicó una foto en donde se puede ver al jugador del Junior en una fiesta con una botella de licor en la mano, lo que generó más polémica es que la foto fue tomada un día antes que el club tuviera participación en el torneo nacional.

Otro de los periodistas que confirmó la información sobre los actos de indisciplina fue Juan Salvador, quien por medio de su programa ‘Habla deportes’ aseguró que las fotos también le llegaron a él y que estos actos afectan la tranquilidad de la plantilla dentro del camerino.

Walmer Pacheco respondió a las críticas

Vale recordar que previo al juego frente a Equidad Seguros, Walmer Pacheco, lateral del Junior de Barranquilla, habló sobre los presuntos actos de indisciplina en carnavales, asegurando que estaba disfrutando de las festividades con su familia.

"Quiero aclarar un tema de una foto mía con maicena. No viajé a Pasto por decisión técnica, no por más nada. No me quedé para carnavalear. Es increíble que por cualquier cosa quieren formar candela. Estaba con mi hijo. ¿No puedo disfrutar con él?", agregó el jugador del Junior de Barranquilla.