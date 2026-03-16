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¡Otro equipo de la Liga BetPlay se quedó sin director técnico! Ya es OFICIAL

El club anunció la decisión a través de un comunicado de prensa.

Foto: Dimayor.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
05:10 p. m.
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En las últimas horas, se oficializó la salida de otro director técnico que se encontraba dirigiendo en el Fútbol Profesional Colombiano.

Se trata de Gustavo Florentín, que fue el estratega de Jaguares por tan solo seis partidos y consiguió una sola victoria.

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Florentín, que en Colombia ya había dirigido a Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas, debutó ganándole 3-1 a Independiente Santa Fe en Montería.

Sin embargo, posteriormente, Jaguares perdió cinco partidos en línea: 3-0 vs. América, 0-2 vs. Junior, 2-1 vs. Fortaleza, 2-0 vs. Llaneros y 1-2 vs. Independiente Medellín.

En consecuencia, tras la derrota vs. el 'poderoso', Gustavo Florentín puso su cargo a disposición y en la tarde de este 16 de marzo se tomaron decisiones.

Así se confirmó la salida de Gustavo Florentín como director técnico de Jaguares, de la Liga BetPlay

Jaguares, en un comunicado de prensa, explicó que Gustavo Florentín presentó su renuncia y que la directiva la aceptó.

"Jaguares Fútbol Club S.A. informa a los medios de comunicación, a la opinión pública y a toda nuestra afición que, por motivos personales en su país de origen, el profesor Gustavo Florentín presentó renuncia a su cargo y la junta directiva la aceptó", se comenzó redactando.

"La junta directiva agradece al profesor Florentín y a sus acompañantes en el cuerpo técnico por la labor desempeñada durante su permanencia al frente del grupo de jugadores", se complementó.

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Es así como intentará recuperarse el próximo jueves 19 de marzo, en Valledupar, en el partido en el que enfrentará a Alianza a partir de las 4:10 de la tarde.

Además, su próximo encuentro en condición de local será el lunes 23 de marzo, vs. Águilas Doradas, a las 6:20 de la tarde.

 

 

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