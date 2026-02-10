Lionel Messi tiene nuevo equipo en España: se trata de un histórico con más de 100 años de vida

Lionel Messi es el nuevo propietario del CD Eldense, club perteneciente a la segunda división del fútbol español; lo hicieron oficial a través de un comunicado emitido en redes sociales: "El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución", confirmaron.

Los 'azulgranas', con más de 120 años de historia, afirman su deseo de consolidarse y crecer en el fútbol profesional y confían en que, con la llegada de una figura de tamaño mundial, marcarán el comienzo de un ambicioso proyecto a largo plazo con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del club.

El CD Aldense pertenecía a empresa colombiana

La compra del club se logra tras adquirir las participaciones que conservaba el grupo colombiano TH Soluciones, que, tras adquirir el 100% de las acciones en 2025 por un valor de 2.5 millones de euros, gestionaron la institución durante casi un año; aunque hubo un inconveniente por un supuesto impago a los dueños anteriores, aseguraron que no influiría en la adquisición por parte del astro argentino y se logró realizar el negocio.

Deportivamente hablando, el nuevo club de 'Lio' deberá pelear por salir de las últimas posiciones de la segunda división de España para que el nuevo proyecto empiece a dar los frutos esperados; actualmente se encuentra en la posición 19 con 5 puntos conseguidos en siete partidos jugados.

Segundo club español del que Messi es propietario

Con la adquisición del CD Eldense, Lionel Messi se convierte en el propietario de su segundo club en España, pues en abril del presente año adquirió el 100% de las acciones de la UE Cornellá, una tradicional institución de Catalunya que hace parte de la Tercera Federación en España.