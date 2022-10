Un homenaje peculiar: nueva especie de insecto en Serbia llamada Djokovic

Científicos serbios anunciaron haber descubierto una nueva especie de insecto a la que decidieron dar el nombre de Novak Djokovic en homenaje al campeón de tenis, debido a sus cualidades de velocidad y tenacidad.

Duvalius Djokovici fue encontrado en una cueva en una montaña en el oeste de Serbia, explicó el viernes a la AFP Nikola Vesovic, uno de los miembros del equipo.

"Se trata de un insecto muy pequeño, totalmente ciego y despigmentado, con patas y antenas muy largas", precisó el científico, profesor de la facultad de biología de Belgrado.

Pero fue la velocidad, la tenacidad, la fuerza y la elasticidad del animal por las que decidieronlos investigadores darle el nombre del campeón serbio, antiguo número uno mundial con 21 títulos de Grand Slam.

"Se trata de un depredador de los sótanos al igual que Novak es una especie de depredador en las canchas de tenis", dijo el profesor Vesovic.

No es la primera vez que Novak Djokovic inspira a científicos.

El año pasado, un caracol de agua dulce descubierto en Montenegro fue llamado Travunijana Djokovici.

Djokovic alcanza las semifinales del torneo de Astaná

El serbio Novak Djokovic, N.7 del ranking ATP, se clasificó el viernes a las semifinales del torneo ATP 500 de Astaná, al derrotar al ruso Karen Khachanov (N.18), en dos sets 6-4, 6-3.

Contra el semifinalista del último US Open, Djokovic perdió su primer servicio de la semana pero no cedió en presión para ganar en 1 hora y 29 minutos.. Todavía no ha concedido ningún set desde su regreso al circuito ATP luego de su título en Wimbledon, la semana pasada en el torneo de Tel Aviv, donde ganó su tercer título de la temporada.

Para alcanzar la final del torneo kazajo, que sería su quinta esta temporada a pesar de varias ausencias por su rechazo a vacunarse contra el covid, Djokovic deberá derrotar al vencedor del cruce de cuartos contra el N.4 del mundo, el ruso Daniil Medvedev.

