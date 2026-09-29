Nuevo revés para América de Cali en el caso de Yhomar Hurtado: hay decisión

El caso de Yhormar Hurtado sigue sin definirse tras varias semanas de conflicto entre América de Cali, los clubes que demandaron la presunta alineación indebida de este jugador y las decisiones que han tomado en la Dimayor.

De momento, el equipo vallecaucano conserva los puntos de los cinco partidos donde se demandó el resultado. Sin embargo, se determinó que el lateral era inelegible para lo que resta de 2026, por lo que ninguna de las partes quedó completamente satisfecha.

El caso de Yhormar Hurtado llegó hasta la justicia colombiana

Desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) acompañaron a Yhormar Hurtado y presentaron una tutela en contra de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, asegurando que estaban vulnerando su derecho al trabajo con la decisión de declararlo inelegible.

Aunque fue aceptada, el Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá declaró improcedente el recurso al considerar que no era el mecanismo apropiado para resolver la controversia. Con esto, aunque no resolvieron si la medida fue correcto o no, dejan claro que Hurtado mantiene su contrato con América de Cali, más allá de que no pueda disputar competencias oficiales.

Habrá que ver si desde Acolfutpro o América de Cali buscarán harán uso de otro recurso para que Hurtado pueda ser habilitado de cara al remate de la Liga y Copa BetPlay.

¿Qué ha pasado con la disputa por los puntos?

Lo que se ha podido conocer es que Internacional de Bogotá es el primer equipo que llevó la demanda al TAS, máxima instancia internacional para este tipo de disputas. Se espera que en los próximos días se unan Chicó, Jaguares, Santa Fe y Alianza FC, clubes que esperaban agotar los recursos a nivel local.

Aunque el caso llegue al TAS, esto no garantiza que habrá una resolución temprana. La misma entidad establece plazos de hasta 12 meses para resolver los casos, salvo que se declare urgencia como una medida excepcional.