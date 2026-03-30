Así quedaría Colombia en el ranking FIFA tras las dos derrotas

La preocupación empieza a instalarse con fuerza en el entorno de la Selección Colombia. A pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el equipo nacional atraviesa un momento de dudas tras una doble jornada de amistosos en marzo que dejó más preguntas que certezas. Las derrotas ante Croacia (2-1) y Francia (3-1) encendieron las alarmas tanto en el cuerpo técnico como en la afición, que esperaba una evolución más sólida en el funcionamiento colectivo.

Más allá de los resultados, lo que inquieta es la forma. El equipo evidenció dificultades en la generación de juego, fragilidad defensiva en momentos clave y poca contundencia en ataque. Algunos futbolistas, llamados a liderar el proceso, no lograron marcar diferencias, lo que incrementa la incertidumbre de cara al gran objetivo del próximo año.

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Caídas que golpean más allá del resultado

Los compromisos amistosos, que en teoría sirven como laboratorio de pruebas, dejaron sensaciones negativas en el balance general. Frente a Croacia, el equipo mostró pasajes interesantes, pero terminó cediendo ante la efectividad rival. Contra Francia, en cambio, la superioridad del oponente fue más evidente, dejando expuestas varias falencias estructurales.

Este panorama genera preocupación porque el margen de mejora se reduce con el paso de los meses. La cercanía de la Copa del Mundo obliga a encontrar rápidamente una identidad de juego clara, así como una base titular confiable. De lo contrario, el combinado nacional podría llegar a la cita orbital sin la solidez necesaria para competir al más alto nivel.

Impacto directo en el ranking FIFA

Las consecuencias de estos resultados no solo se perciben en lo deportivo, sino también en la clasificación internacional. Según las proyecciones, el próximo listado de la FIFA, que se publicará el 31 de marzo, reflejaría una caída para Colombia. Al no haber sumado puntos en esta doble jornada, el equipo descendería una posición, ubicándose en la casilla 14 del ranking.

Aunque pueda parecer un movimiento menor, este tipo de variaciones influye en aspectos clave como la siembra en torneos internacionales y la percepción global del rendimiento del equipo. Por eso, cada partido cuenta, incluso los amistosos.

El siguiente reto para la Selección Colombia será el 29 de mayo, cuando enfrente a Costa Rica en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín. Este compromiso no solo servirá como despedida ante su afición, sino también como una oportunidad crucial para recuperar confianza antes de viajar a Estados Unidos, sede principal del Mundial. La presión está sobre la mesa y el margen de error, cada vez, es menor.