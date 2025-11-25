CANAL RCN
Oficial: hay cambios en la programación de la fecha 3 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay

Desde la Dimayor informaron una modificación importante en la tercera fecha de la fase de cuadrangulares.

Liga BetPlay 2025-II: la IA predice quién será el campeón tras la primera fecha
Foto: Dimayor

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
07:43 a. m.
Este martes 25 de noviembre, se comenzará a jugar la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay con el partido donde Independiente Santa Fe enfrentará a Deportes Tolima en 'El Campín'. Sin embargo, desde la Dimayor anunciaron cambios para uno de los partidos de esta jornada.

Será para el juego entre América de Cali y Deportivo Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero en el grupo A. El partido estaba programado inicialmente para disputarse este jueves 27 de noviembre a las 7:30 de la noche, pero hay una modificación.

Nuevo horario para el América vs. DIM

Desde la Dimayor informaron que este compromiso ahora se jugará en un nuevo horario: será adelantado una hora, por lo que los hinchas del cuadro escarlata tendrán que ir más temprano al estadio para alentar al equipo en un momento decisivo.

La razón que entregó la Dimayor es debido a la programación de la gran final del segundo semestre en el Torneo BetPlay entre Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca, pues el partido de ida se jugará el jueves a las 8:30 p.m. en el estadio de Techo.

¿Cuándo se conocerá al segundo ascendido a la Liga BetPlay?

Cúcuta y Real Cundinamarca se disputan el segundo ascenso a primera división, luego de que Jaguares de Córdoba sellara su regreso tras salir campeón del primer semestre y asegurar el primer puesto en la reclasificación del 2025.

La final del campeonato será este martes 2 de diciembre en el estadio General Santander. En caso de Cúcuta sea campeón, ganando alguno de los dos partidos, ascenderá directamente sin importar lo que pase en la final anual ante Jaguares.

Si el campeón es Cúcuta empatando los dos partidos (vía penales) o el Real Cundinamarca, ambos equipos necesitarían ganarle la final del año a Jaguares, pues si llegan a perder, tendrán que jugar un repechaje con Patriotas Boyacá, que quedaría mejor ubicado en reclasificación.

