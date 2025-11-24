Cúcuta, a la final de la B: ¿qué tiene que hacer para ascender a Primera?

El Cúcuta Deportivo dio un golpe de autoridad en la última fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo de Ascenso al derrotar con contundencia 4-0 a Inter de Palmira, un resultado que no solo lo clasificó a la gran final del campeonato, sino que reavivó el sueño de toda una ciudad: regresar a la primera categoría del fútbol profesional colombiano.

El equipo motilón mostró solvencia, orden y eficacia en un partido que debía ganar, y lo hizo con absoluta superioridad, dejando claro que llega a la instancia definitiva en un gran momento futbolístico.

Este triunfo, además de asegurar su cupo en la final, fortaleció su posición en la tabla de reclasificación, donde Cúcuta se ha mantenido como uno de los equipos más regulares del año. Hoy, con la ilusión renovada, la institución rojinegra tiene ante sí varias rutas posibles para lograr el tan anhelado ascenso.

Los tres caminos del Cúcuta para regresar a la primera categoría

El equipo fronterizo ocupa actualmente el tercer puesto de la reclasificación con 83 puntos, a solo tres unidades de Patriotas, cuadro que marcha segundo. La diferencia de gol, favorable para los motilones, se convierte en un factor determinante en el análisis de los posibles escenarios de ascenso.

El primero de ellos es el más directo: si Cúcuta Deportivo gana la gran final, sin importar si lo hace con un triunfo o con un empate global que se defina por penales, tendrá asegurado su regreso a la A. La única excepción se presenta si empata ambos encuentros y asciende por penales; en ese caso, aunque sea campeón, deberá disputar un repechaje adicional contra Patriotas debido a la normativa vigente.

Qué pasa si Real Cundinamarca se queda con el título

El panorama cambia en caso de que Real Cundinamarca gane la final. Si eso ocurre, Cúcuta deberá enfocarse en la reclasificación: necesitará ganar al menos uno de los partidos de la final para sumar los puntos necesarios que le permitan superar a Patriotas y así obtener el cupo para disputar el repechaje por el ascenso. De lo contrario, si no logra sobrepasarlo, el ascenso se definirá exclusivamente entre Real Cundinamarca y Patriotas, dejando a los motilones sin opción directa en esa instancia.

Con el envión anímico del 4-0 y una hinchada más ilusionada que nunca, Cúcuta Deportivo se prepara para una final que puede marcar un antes y un después en su historia reciente. El sueño del regreso a la primera categoría está más vivo que nunca.