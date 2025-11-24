Dimayor confirma sanciones para jugadores del América de Cali tras partido contra Junior

El empate 1-1 entre América de Cali y Junior en los cuadrangulares finales no solo dejó polémicas por el gol validado en los últimos minutos, sino también consecuencias disciplinarias para varios jugadores del conjunto escarlata.

Este lunes, la Dimayor, a través del Comité Disciplinario, confirmó las sanciones tras revisar los hechos ocurridos en el compromiso jugado el 23 de noviembre en el Pascual Guerrero.

Sanciones confirmadas para Rafael Carrascal y José Cavadía

La decisión más fuerte recayó sobre el volante Rafael Carrascal, quien recibió dos fechas de suspensión y una multa de $616.850 luego de que el Comité lo encontrara responsable de conducta violenta contra un adversario.

El episodio ocurrió en los minutos finales del partido, cuando Carrascal lanzó un codazo sobre el pecho de Teófilo Gutiérrez, acción que fue registrada por el cuerpo arbitral y posteriormente ratificada en el informe disciplinario.

La sanción implica que el mediocampista se perderá los dos partidos ante Independiente Medellín, duelos decisivos en el cuadrangular.

Por otro lado, el defensor José Cavadía fue sancionado con una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas, tras recibir doble amarilla en el encuentro frente al conjunto barranquillero.

Cristian Barrios no fue sancionado

Uno de los puntos que generó conversación entre la hinchada escarlata fue la posibilidad de una sanción para Cristian Barrios, quien al final del partido hizo gestos hacia el equipo arbitral.

Sin embargo, el Comité de Penas omitió esta acción y Barrios podrá jugar ante el DIM en la próxima jornada.