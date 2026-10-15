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Presidente de Santa Fe volvió a hablar de un estadio propio y reveló dónde podría construirse en Bogotá

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, volvió a hablar sobre un estadio propio y reveló una posible ubicación en Bogotá. Conozca qué impide construirlo.

Eduardo Méndez: estadio Santa Fe

Noticias RCN

octubre 15 de 2026
11:24 a. m.
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La situación del estadio El Campín volvió a abrir el debate sobre la necesidad de que Independiente Santa Fe tenga un escenario propio.

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Los recientes aplazamientos de partidos, las dificultades con el estado de la gramilla y la programación de conciertos han generado preocupación entre los equipos bogotanos.

En medio de este panorama, Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló sobre la posibilidad de construir un estadio para el conjunto cardenal y mencionó un lugar de Bogotá que podría servir para desarrollar el proyecto.

¿Dónde podría construir Santa Fe su propio estadio?

En conversación con el periodista Carlos Antonio Vélez, Méndez reconoció que existen alternativas para levantar un escenario deportivo. Sin embargo, aclaró que actualmente no hay un proyecto definido.

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"No quiero ilusionar a nadie. Pienso que lo primero que hay que hacer es sanear al equipo, pagar las deudas y después pensamos en eso", aseguró el dirigente.

El presidente también mencionó que una de las ubicaciones que ha considerado se encuentra cerca de Gran Estación, específicamente en el sector donde funciona Vive Claro.

"Tenemos muchas ofertas, pero lo que más perjudica para desarrollar algún plan es el POT de la ciudad. No permite hacer estadios y por lo tanto es muy complejo", explicó.

Según Méndez, ha intentado promover la idea de aprovechar ese sector para un eventual escenario deportivo.

¿Qué impide que Santa Fe tenga estadio propio en Bogotá?

El principal obstáculo señalado por el dirigente es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), instrumento que establece las condiciones para utilizar y desarrollar terrenos en Bogotá.

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Aunque existen posibles ubicaciones, Méndez considera que las restricciones urbanísticas dificultan avanzar con una propuesta concreta.

También recordó las complicaciones que pueden presentarse cuando los estadios se construyen lejos de las ciudades, especialmente por las dificultades de desplazamiento de los aficionados.

Por ahora, Santa Fe continuará dependiendo de El Campín para disputar sus partidos como local.

La construcción de un estadio propio sigue siendo una posibilidad a largo plazo, condicionada tanto por la situación financiera del club como por las normas urbanísticas de la capital.

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