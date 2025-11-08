América vs. Fluminense: ¿dónde ver los octavos de final de la Copa Sudamericana?

El estadio Olímpico Pascual Guerrero será este martes 12 de agosto el epicentro de una noche de fútbol internacional, cuando América de Cali reciba a Fluminense de Brasil por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Bajo la dirección técnica de Diego Raimondi, América buscará hacer valer su localía y sacar ventaja antes de viajar a Río de Janeiro para el juego de vuelta. La motivación es alta, pero también la exigencia: Fluminense es el actual campeón de la Copa Libertadores y mantiene una plantilla de gran jerarquía, a pesar de la salida del colombiano Jhon Arias, recientemente transferido al fútbol de Inglaterra.

Fluminense, un rival con jerarquía continental

La escuadra brasileña, dirigida por Renato Gaúcho, llega a Cali con la intención de imponer su estilo ofensivo y llevarse un resultado favorable. Sin Arias, la responsabilidad creativa recaerá en nombres como Paulo Henrique Ganso, Keno y Germán Cano, goleador y referente del equipo. El “Flu” apuesta a su experiencia internacional y a la solidez de su estructura táctica para enfrentar a un América que, si bien no parte como favorito en la serie, tiene argumentos para soñar.

El historial de Fluminense frente a equipos colombianos en torneos Conmebol lo posiciona como un rival de cuidado, con una capacidad probada para anotar fuera de casa y manejar la presión en escenarios adversos.

América busca dar el golpe en casa

Para América de Cali, el partido representa una oportunidad única de medirse ante uno de los mejores equipos de Sudamérica y demostrar su crecimiento competitivo. Raimondi sabe que un triunfo en casa sería vital, no solo por el marcador global, sino también por el envión anímico que generaría en el plantel y la afición.

El Pascual Guerrero se vestirá de rojo para alentar a un equipo que intentará escribir un nuevo capítulo de gloria internacional, frente a un rival que pondrá a prueba cada una de sus virtudes.

El duelo, programado para las 7:30 p.m. (hora colombiana) y transmitido por DSports 610, pondrá a prueba la capacidad del conjunto escarlata para competir ante uno de los clubes más prestigiosos del continente.