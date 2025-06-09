CANAL RCN
Dos colombianos en el once ideal de la fecha de las eliminatorias sudamericanas

Colombia se clasificó al Mundial de Estados Unidos y dos colombianos fueron destacados en el once ideal de Sudamérica.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 06 de 2025
01:32 p. m.
La Selección Colombia atraviesa un momento de alegría luego de confirmar su clasificación a la Copa del Mundo de Estados Unidos 2026 con la contundente victoria 3-0 frente a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El triunfo no solo aseguró el cupo a la cita mundialista, sino que además dejó a dos de sus máximas figuras en lo más alto del reconocimiento individual.

De acuerdo con la plataforma especializada en estadísticas Sofascore, James Rodríguez y Luis Díaz fueron incluidos en el once ideal de la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas, un hecho que confirma el nivel y la importancia que tienen dentro del esquema tricolor.

James brilla con gol y liderazgo

El capitán del equipo, James Rodríguez, fue protagonista absoluto en la goleada. Convirtió uno de los tantos y condujo el juego ofensivo de Colombia con precisión, lo que le valió una calificación de 8.5 en la plataforma. Su actuación no solo fue clave para abrir el marcador, sino que también demostró que sigue siendo una pieza esencial para el equipo de Néstor Lorenzo, tanto por su visión de juego como por su capacidad de generar confianza en sus compañeros.

Luis Díaz, aunque no se destacó en jugadas de riesgo constante, recibió una valoración de 8.0, lo que evidencia su influencia en la dinámica ofensiva y en la presión sobre la defensa boliviana. El extremo del Bayern Múnich cumplió un papel de desgaste y desequilibrio, que también fue reconocido en las métricas del partido.

El once ideal de la eliminatoria

El equipo ideal de la fecha, bajo un esquema 4-4-2, estuvo conformado por: Rafael Romo; Wesley, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Douglas dos Santos; James Rodríguez, Bruno Guimarães, Giorgian De Arrascaeta, Luis Díaz; Lionel Messi y Rodrigo Aguirre.

La presencia de dos colombianos en esta lista refleja el buen momento colectivo de la selección, que cerrará las eliminatorias con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo principal: regresar al Mundial. Además, deja en evidencia que las individualidades de peso, como James y Díaz, siguen respondiendo en los momentos cruciales.

